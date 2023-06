8 giu 2023 19:40

CHI DA' AMORE ASSOLUTO? UN GENITORE O UN CANE - LA STORIA DI GUERO, UN CANE CHE DA OTTO MESI ASPETTA IL SUO PADRONE FUORI DA UN OSPEDALE IN MESSICO: IL PROPRIETARIO 67ENNE È MORTO POCO DOPO IL SUO INGRESSO IN REPARTO, MA LUI HA CONTINUATO A STAZIONARE VICINO ALLA PORTA NELLA SPERANZA DI VEDERLO TORNARE – LA SUA LEALTÀ NON È PASSATA INOSSERVATA E IL PERSONALE DELL’OSPEDALE HA DECISO DI…