11 dic 2024 13:33

CHI L'AVREBBE MAI DETTO: LE "CAM-GIRL" COLOMBIANE SONO SFRUTTATE DAI LORO PAPPONI - LE "SIGNORINE" CHE ACCETTANO IL LAVORO PER NECESSITÀ SONO COSTRETTE A "ESIBIRSI" PER 18 ORE AL GIORNO (CON PAUSE SOLO PER ANDARE IN BAGNO) IN CONDIZIONI POCO IGIENICHE - ANCHE SE NON VOGLIONO, LE RAGAZZE SONO OBBLIGATE DAI LORO "PADRONI" A COMPIERE ATTI SESSUALI PER I LORO CLIENTI VIRTUALI - IL RAPPORTO PUBBLICATO DA "HUMAN RIGHTS WATCH"