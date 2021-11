CHI E' VERAMENTE SATOSHI NAKAMOTO, LO PSEUDONIMO DIETRO AL QUALE SI CELA L'INVENTORE DEL BITCOIN? - IN FLORIDA, I PARENTI DI UN UOMO MORTO NEL 2013 HANNO PORTATO IN TRIBUNALE UN AUSTRALIANO DI 51 ANNI, CRAIG WRIGHT: SOSTENGONO CHE I DUE SIANO I CREATORI DELLA CRIPTOVALUTA, E CHIEDONO A WRIGHT LA META' DEL MILIONE DI BITCOIN ESTRATTI NEL 2008 DA NAKAMOTO, CHE OGGI EQUIVALGONO A 64 MILIARDI DI DOLLARI...

In Florida si sta svolgendo un processo apparentemente ordinario: la famiglia di un uomo deceduto sta facendo causa al suo ex socio in affari per il controllo dei beni della loro partnership.

In questo caso, gli asset in questione sono una cache di circa un milione di bitcoin, pari a circa 64 miliardi di dollari odierni, appartenenti al creatore di bitcoin, noto con il suo pseudonimo Satoshi Nakamoto. La famiglia del morto dice che lui e il suo socio in affari insieme erano Nakamoto, e quindi la famiglia ha diritto a metà della fortuna.

Chi è Satoshi Nakamoto è stato uno dei misteri duraturi del mondo finanziario. Il nome si riferisce a una persona? O a tante persone? E perché lui o lei o loro non hanno toccato un centesimo di quella fortuna?

Le risposte a queste domande sono al centro della disputa della Florida e dello stesso bitcoin. Bitcoin è diventato un mercato da trilioni di dollari, con decine di milioni di investitori. Ha sfidato i governi che cercano di regolamentarlo mentre altri lo hanno fatto proprio. La tecnologia alla base è vista da alcuni come un modo per ricablare il sistema finanziario globale. Eppure, chi l'ha creato e perché è rimasto un mistero.

Ed è quelllo che una giuria della Florida cercherà di affrontare. La famiglia di David Kleiman ha fatto causa al suo ex socio in affari, un programmatore australiano di 51 anni che vive a Londra di nome Craig Wright. Il signor Wright sostiene dal 2016 di aver creato bitcoin, un'affermazione respinta dalla maggior parte della comunità bitcoin. La famiglia del signor Kleiman sostiene che i due hanno lavorato e hanno estratto bitcoin insieme, dando diritto alla famiglia del signor Kleiman a mezzo milione di bitcoin.

«Crediamo che le prove dimostreranno che c'era una partnership per creare ed estrarre oltre un milione di bitcoin», ha affermato Vel Freedman, avvocato della famiglia Kleiman.

I querelanti intendono produrre prove che dimostrino che i due sono stati coinvolti in bitcoin sin dal suo inizio e hanno lavorato insieme.

«Parla di due amici che avevano una relazione e di come uno di loro abbia cercato di prendersi tutto per sé dopo che l'altro è morto», ha detto Tibor Nagy, un avvocato che ha osservato il processo.

La difesa ha affermato di avere prove che dimostreranno che il signor Wright è il solo creatore di bitcoin. «Crediamo che la corte scoprirà che non c'è nulla che indichi o registri che erano in una partnership», ha detto Andrés Rivero, avvocato di Mr. Wright.

Per i bitcoiner, c'è solo una prova che potrebbe dimostrare in modo conclusivo l'identità di Satoshi Nakamoto: la chiave privata che controlla l'account in cui Nakamoto ha conservato il milione di bitcoin. Chiunque affermi di essere Satoshi Nakamoto potrebbe dimostrare di averli spostando anche solo una frazione di moneta.

Il mistero di Satoshi Nakamoto è una delle curiosità di bitcoin. Il 31 ottobre 2008, qualcuno usando quel nome ha inviato un documento di nove pagine a un gruppo di crittografi spiegando un sistema di "contanti elettronici" che permetteva alle persone di scambiare valore senza la necessità di una banca o di un'altra parte. Pochi mesi dopo, la rete bitcoin è diventata attiva e Nakamoto ha raccolto un milione di bitcoin nel suo primo anno.

È stato all'inizio del 2008 che la famiglia del signor Kleiman ha affermato che il suo socio in affari, il signor Wright, ha chiesto l'aiuto del signor Kleiman per quello che sarebbe diventato quel giornale di nove pagine. Hanno collaborato al white paper e lanciato bitcoin insieme.

Bitcoin combina crittografia, calcolo distribuito e teoria dei giochi. Con bitcoin, due persone, in qualsiasi parte del mondo con una connessione Internet, potrebbero effettuare transazioni senza intermediari in pochi minuti.

Per ognuna delle oltre 650 milioni di transazioni bitcoin, tutte pubblicamente visibili su un registro chiamato "blockchain", ci sono due stringhe di numeri che controllano come viene spostata la valuta digitale: una chiave pubblica e una chiave privata. Chiunque può inviare bitcoin alla chiave pubblica o all'indirizzo di destinazione, che è simile a un conto bancario. Solo la persona che controlla l'account avrà la chiave privata ed essenzialmente possiederà il bitcoin.

Agli albori di bitcoin, a nessuno importava molto dell'identità di Nakamoto. Bitcoin non aveva alcun valore tangibile e solo un piccolo gruppo di sostenitori. Nakamoto è stato attivo nel suo sviluppo per circa due anni, scrivendo su bacheche e inviando e-mail agli sviluppatori. Nel dicembre 2010, Nakamoto, che era noto per utilizzare due indirizzi e-mail e avere un sito Web registrato, ha smesso di postare pubblicamente; essenzialmente, Nakamoto è scomparso.

L'universo delle persone con le conoscenze tecniche per creare bitcoin è limitato. La maggior parte dei nomi di spicco della crittografia sono stati etichettati come Nakamoto. Tutti lo hanno negato e nessuna prova ha mai collegato nessuno in modo definitivo alla creazione di bitcoin.

Nel frattempo, nel 2011, il signor Kleiman ha costituito una società in Florida chiamata W&K Info Defense Research. La sua famiglia sostiene che si trattasse di una società e che il signor Wright in seguito abbia cercato di rivendicarne la proprietà assoluta. La difesa dice che in realtà non c'era alcuna partnership.

Il signor Kleiman è morto il 26 aprile 2013.

L'anno successivo, Newsweek ha riferito che un uomo con lo stesso cognome di Satoshi, Dorian Nakamoto, era il creatore di bitcoin. Lui ha negato l'affermazione e, su una bacheca, un post di una frase da un account noto per essere stato utilizzato dal vero Nakamoto ha concordato: «Non sono Dorian Nakamoto». Se era un messaggio genuino dal creatore di bitcoin, è stato l'ultimo di Nakamoto.

Nel maggio 2016, il signor Wright ha affermato di essere il fondatore di bitcoin. Ha incontrato molti dei primi pionieri del bitcoin, ha rilasciato interviste esclusive a tre media e ha riempito un sito Web con documenti che aveva scritto su crittografia e bitcoin.

Tre giorni dopo, di fronte a critiche feroci, ha rimosso tutto dal sito Web e l'ha sostituito con scuse. «Mi sono rotto», ha scritto. «Non ho il coraggio. Non posso». Da allora ha continuato a sostenere di essere lui ad aver creato i bitcoin.

Il signor Wright «ha hackerato e ingannato le persone, giocando al gioco della fiducia», ha affermato Arthur van Pelt, un investitore di bitcoin che è emerso come uno dei critici più accesi di Mr. Wright. «Non esiste alcuna prova autentica, indipendente e credibile di alcun genere».

L'esperienza informatica di Mr. Kleiman era nota per essere vasta. È possibile che Mr. Kleiman abbia creato bitcoin, ha affermato Emin Gun Sirer, fondatore di Ava Labs, ma non ci sono abbastanza informazioni per essere sicuri. «È una domanda aperta», ha detto.