9 mar 2024 12:30

CHI ABBOCCA AL PHISHING? - GLI HACKER SFRUTTANO GLI OSCAR CON I SITI TRUFFA CHE PROMETTONO L'ACCESSO AI FILM NOMINATI: I DOWNLOAD DELLE PELLICOLE POSSONO RIVELARSI UNA TRAPPOLA DI PHISHING – LE MIGLIORI TRAPPOLE VENGONO MESSE IN CAMPO CON OPPENHEIMER, POOR THINGS E KILLERS OF THE FLOWER MOON - VIENE CHIESTO AGLI UTENTI DI REGISTRARSI PER SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO FORNENDO I DATI DELLA CARTA DI CREDITO SOLO CHE LE INFORMAZIONI SENSIBILI FINISCONO NELLE MANI DEI TRUFFATORI…