CHI AVEVA INTERESSE A UCCIDERE JEFFREY EPSTEIN? – LE IMMAGINI INEDITE DEI SOCCORSI – PERCHÉ ERA SOLO IN CELLA? COME È RIUSCITO A IMPICCARSI? ESISTE UN VIDEO? - BILL DE BLASIO NOTA CHE LA SCOMPARSA DI EPSTEIN È "TROPPO CONVENIENTE". "QUELLO CHE MOLTI DI NOI VOGLIONO SAPERE È: CHE COSA SAPEVA? QUANTI ALTRI MILIONARI E MILIARDARI ERANO COINVOLTI NELLE STESSE ATTIVITÀ ILLEGALI?" (VIDEO)

DAGONEWS

il cadavere di epstein 9

Jeffrey Epstein steso su una barella, i medici che si affrettano a eseguire un massaggio cardiaco e infine il corpo senza vita. Sono state pubblicate le immagini degli ultimi istanti di vita del finanziere morto sabato.

Epstein indossava una tuta arancione e quello che sembra essere un tutore al collo mentre veniva spinto su una barella per essere portato al New York Presbyterian-Lower Manhattan.

il cadavere di epstein 7

Il medico legale ha dichiarato che è stata già effettuata un’autopsia sul corpo di Epstein, ma bisognerà attendere per la pubblicazione dei risultati.

il cadavere di epstein 1

1 - EPSTEIN LASCIATO DA SOLO NELLA CELLA ERRORI, DUBBI E TEORIE DEL COMPLOTTO

Viviana Mazza per il “Corriere della sera”

Solo per sei giorni Jeffrey Epstein è stato sotto sorveglianza speciale o «suicide watch»: dal 23 al 29 luglio. Non lo era più al momento della morte. Il detenuto numero 76318-054 fu riportato nella «Shu», la «Special Housing Unit» per prigionieri di alto profilo o pericolosi del Metropolitan Correctional Center di Manhattan, la stessa unità in cui era stato trovato disteso con segni al collo il 23 luglio.

il cadavere di epstein 2

Il compagno di cella però era stato trasferito: fu lasciato solo, una violazione delle normali procedure. La prigione informò il dipartimento di Giustizia che una guardia lo avrebbe controllato ogni mezz' ora. Ma la notte della sua morte questo non avvenne.

il cadavere di epstein 3

Piovono critiche sulle autorità carcerarie dopo la morte del finanziere di 66 anni incriminato per traffico sessuale di minorenni. Un «apparente suicidio»: così lo ha definito il ministero della Giustizia, che però sottolinea pure come la vicenda sollevi «serie domande» e ha aperto un' inchiesta.

Anche il sindaco di New York e candidato alla nomination democratica per la Casa Bianca, Bill de Blasio, nota che la scomparsa di Epstein è «troppo conveniente». «Quello che molti di noi vogliono sapere è: che cosa sapeva? Quanti altri milionari e miliardari erano coinvolti nelle stesse attività illegali?».

il cadavere di epstein 4

La prima domanda ancora senza risposta è: perché Epstein non era più sotto sorveglianza speciale? Le autorità carcerarie avevano disposto quelle misure di sicurezza dopo il 23 luglio, pur non essendo certe se avesse davvero tentato il suicidio o fosse stato aggredito. Chi ha preso la decisione di dichiararlo «non più a imminente rischio di suicidio»?

La seconda questione: come si è impiccato? Anche nella «Special Housing Unit», secondo un ex detenuto intervistato dal New York Post è «impossibile che si sia ucciso. Tra il pavimento e il soffitto ci sono circa due metri e mezzo, non puoi legarti a niente.

il cadavere di epstein 5

Hai le lenzuola ma hanno la consistenza della carta, non sono abbastanza forti per un uomo sui 90 chili. Il letto è di ferro ma non si può spostare e non ha sbarre». Terzo: esiste un video? L' ex procuratore di New York Preet Bharara suggerisce di sì: «Quasi certamente c' è un video del suicidio di Epstein all' Mcc. Si spera che sia completo e al sicuro».

il cadavere di epstein 6

Venerdì sera, la notte della diffusione di 2.000 pagine di carte degli investigatori, le guardie non hanno rispettato il protocollo che prevede si controllino i prigionieri ogni 30 minuti (per quelli sotto sorveglianza speciale ogni 15 minuti). Epstein era solo in cella: Nicholas Tartaglione, ex poliziotto sotto accusa per quattro omicidi, era stato trasferito. Si ipotizzò che potesse essere lui l' aggressore del 23 luglio, ma lui sostenne di aver «salvato» il finanziere.

il cadavere di epstein 8

Venerdì sera, Epstein incontrò uno dei suoi avvocati, secondo un collega che li ha visti parlare «come ogni sera». Il 31 luglio, il giudice lo aveva informato che il processo non sarebbe iniziato prima del giugno 2020, e da allora incontrava i suoi avvocati per lunghe sedute, anche di 12 ore: continuavano a chiedere di farlo uscire su cauzione.

jeffrey epstein e donald trump

Ora uno dei legali, Marc Fernich, dà la colpa a tutti: carcerieri, procuratori, politici, giudici, e ai media «isterici». «Epstein è stato accusato di nuovo di vecchi crimini per quali aveva da tempo pagato il suo debito con la società, solo perché ha avuto la sfortuna di essere un uomo ricco nell' era #metoo».

metropolitan correctional center

Fonti anonime «vicine a Epstein» dicono che il finanziere «era di umore positivo negli ultimi giorni» ma aveva riferito che «le guardie avevano cercato di ucciderlo». Parole pesantissime diffuse dal Washington Post , avvolte da molti dubbi. E poi ci sono le teorie del complotto: la morte sarebbe una messinscena o lo avrebbero ammazzato per evitare che incriminasse qualcuno dei suoi potenti amici come i Clinton o Trump.

Il presidente ha contribuito a rilanciarle ripubblicando su Twitter il video di un comico che accusa i Clinton di omicidio, nonché la notizia (falsa) secondo cui ci sarebbero prove precise contro Bill. Il principe Andrea, anche lui ex amico di Epstein, appariva sorridente ieri, mentre con la regina Elisabetta si recava a Messa.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

2 - LA SUPER ASSISTENTE LA PILOTA, L' EX AMICA IL CASO RESTA APERTO

Viviana Mazza per il “Corriere della sera”

Arrabbiate e deluse perché il finanziere ancora una volta si è sottratto alla Giustizia, le vittime di Jeffrey Epstein ora porteranno avanti cause civili per ottenere un risarcimento.

lesley groff

Non solo, vogliono che si indaghi anche sui complici: su chi ha protetto Epstein, distrutto le prove, pagato i testimoni, facilitato il traffico sessuale di minorenni.

Innanzitutto, il procuratore federale dovrà decidere se indagare per complicità le sue assistenti. La più importante è Ghislaine Maxwell, figlia prediletta di un ex editore di tabloid inglesi e del New York Daily News , laureata a Oxford.

Frequentava il principe Andrea, veniva fotografata con il sindaco Bloomberg e con Elon Musk.

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

Fu la fidanzata di Epstein, poi la sua «migliore amica». Tre ragazze l' hanno accusata di aver facilitato gli abusi, offrendo loro un lavoro come assistente personale per poi trasformarle in schiave sessuali; Virginia Giuffre l' avrebbe trascinata in tribunale se nel 2017 Maxwell non avesse patteggiato e pagato. Ora una fonte dice al New York Post che Maxwell starebbe collaborando con le autorità.

JEFFREY EPSTEIN CON BILL CLINTON

Poi ci sono le assistenti, mai incriminate: Sarah Kellen, accusata di «tenere la lista delle ragazze» e di portarle nella villa in Florida; Lesley Groff di organizzare i viaggi. Nadia Marcinkova di intrattenersi con «ragazze minorenni» di fronte a Epstein che la definiva «la mia schiava sessuale»: oggi dice di essere una «pilota commerciale».

andrew pincipe di york

Jeffrey Epstein le portava in aereo a Parigi a fare shopping, pagava la baby sitter, regalava Mercedes e auto di lusso. Una delle accuse è che si servisse anche di minorenni arrivate dall' estero per lavorare come modelle attraverso l' agenza MC2 del suo amico Jean Luc Brunel, il quale nega.

Quando il finanziere patteggiò in Florida nel 2008, scontando 13 mesi per evitare pene federali, si assicurò anche che l' accordo proteggesse le sue assistenti e segretarie. Nel 2005 disse: «Le mie assistenti sono un' estensione del mio cervello, il loro intuito è qualcosa che io non ho» .

