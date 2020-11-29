tigre vs. orso 3 tigre vs. orso 5 tigre vs. orso 4 tigre vs. orso 6 tigre vs. orso 7 tigre vs. orso 2
CHI AVRÀ LA MEGLIO? L’INCREDIBILE LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA TRA UNA TIGRE E UN ORSO LABIATO IN UNA RISERVA IN INDIA: IL FELINO IMPAVIDO HA ATTACCATO L’ORSO CHE, NONOSTANTE LE SUE DIMENSIONI, È MOLTO AGGRESSIVO E POTENTE – I DUE SI ROTOLANO A TERRA, SI GRAFFIANO, SI MORDONO, MA ALLA FINE…-
tigre vs. orso 3 tigre vs. orso 5 tigre vs. orso 4 tigre vs. orso 6 tigre vs. orso 7 tigre vs. orso 2
COLPO DI SCENA: A SINISTRA PER IL CAMPIDOGLIO TORNA L'IPOTESI DI FUORTES - IL NOME DEL SOVRINTENDENTE DEL TEATRO DELL’OPERA LANCIATO A SUO TEMPO DA CALENDA RIPRENDE A CIRCOLARE IN CASA PD DOVE VIGE L' INCERTEZZA PIÙ TOTALE SUL NOME DA METTERE IN CAMPO E ANCHE SULLO SCHEMA DI GIOCO (ALLEANZA O MENO CON I 5 STELLE) – INTANTO L' ALTRO CARLO (CALENDA) ORMAI È PARTITO NELLA SUA CAMPAGNA ELETTORALE E NON RINUNCEREBBE DAVANTI A NIENTE E A NESSUNO
UNICREDIT, SALTA MUSTIER? - A SORPRESA LA BANCA HA CONVOCATO UNA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER OGGI, PROPRIO SUL TEMA DELLA GOVERNANCE - LA PERMANENZA DI JEAN PIERRE MUSTIER E’ STRETTAMENTE INTRECCIATA CON LE STRATEGIE DELLA BANCA: DALL’AGGREGAZIONE CON MPS (AVVERSATA DAL MANAGER FRANCESE) ALLO SCORPORO DELLE ATTIVITÀ ESTERE DI UNICREDIT (OSTEGGIATA DAL CDA)
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….