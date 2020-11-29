CHI AVRÀ LA MEGLIO? L’INCREDIBILE LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA TRA UNA TIGRE E UN ORSO LABIATO IN UNA RISERVA IN INDIA: IL FELINO IMPAVIDO HA ATTACCATO L’ORSO CHE, NONOSTANTE LE SUE DIMENSIONI, È MOLTO AGGRESSIVO E POTENTE – I DUE SI ROTOLANO A TERRA, SI GRAFFIANO, SI MORDONO, MA ALLA FINE…

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