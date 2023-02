CHI CERCA UNA PASSERA TROVA UNA IENA - UN 62ENNE DI RAVENNA È FINITO NELLA TRAPPOLA DI UNA 41ENNE CONOSCIUTA IN RETE: LUI, SPOSATO, DOPO AVER AVUTO DELLE CONVERSAZIONI HOT CON LEI, HA MANDATO IN CHAT FOTO CON L'AUGELLO AL VENTO E LEI L'HA RICATTATO CHIEDENDOGLI DEI SOLDI PER NON PUBBLICARE LE IMMAGINI E FARLE VEDERE ANCHE ALLA MOGLIE – LA DONNA HA SPOLPATO IL POVERO 62ENNE FACENDOSI DARE PIÙ DI 5 MILA EURO FINO A CHE LUI...

Estratto dell’articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it

revenge porn 2

Ha conosciuto una donna sui social network e in poco tempo la loro conversazione si è trasformata in un vero e proprio incubo. La vittima, infatti, avrebbe inviato delle foto intime che avrebbe voluto rimanessero segrete. La donna, quindi, ha iniziato con i ricatti e, in poco più di due settimane, ha estorto all'uomo più di 5mila euro.

revenge porn 1

I due si sono conosciuti su Facebook e l'uomo, un 62enne di Ravenna, le ha inviato 5.537 euro per far sì che la donna, una 41enne, non divulgasse le sue foto ad altri. Ma una persona in particolare non avrebbe dovuto vedere quelle immagini, sua moglie. «Se non mi paghi le invio a tua moglie», queste sarebbero state le parole per ricattare l'uomo che, per due settimane, attraverso bonifici e ricariche Postepay ha versato alla donna l'ingente somma.

revenge porn 4

Quando però la vittima ha capito che quel ricatto sarebbe andato avanti e che la sete di soldi della donna non si sarebbe placata così facilmente ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare tutto. […]