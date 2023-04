IL VALZER DELLE NOMINE È DIVENTATO UNA WAGNERIANA “CAVALCATA DELLE VALCHIRIE”. PERFETTA PER L’”APOCALYPSE NOW” DI “IO SONO GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO!” - FIN DALL’INIZIO LA VALCHIRIA DELLA GARBATELLA VOLEVA DECIDERE LE NOMINE E FREGARLI TUTTI CON UN BLITZ ALL’ULTIMO MINUTO. SCONVOCANDO UNA RIUNIONE DOPO L’ALTRA, CI È RIUSCITA. DOMANI MATTINA PRIMA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PREVISTO PER LE 11 SAPREMO COME FINIRÀ IL PRIMO GRANDE SCONTRO DEL GOVERNO. VOLERANNO CAZZI E CAZZOTTI - L’AUTORITARISMO DELLA MELONI PUÒ IMPANTANARSI SOLO SE C’È UNA REALE MINACCIA DI CRISI (MA PENSA DI ACCONTENTARE SALVINI IN ALTRO MODO) O SE IL QUIRINALE STORCE IL NASO. MA CON LA DERONZULLIZZAZIONE DI FORZA ITALIA E A SEGUIRE L’OSPEDALIZZAZIONE DI BERLUSCONI, IL PANORAMA È CAMBIATO. LETTA È TORNATO E TRAMA CON SALVINI…