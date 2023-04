CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE MIRA MURATI, LA “MADRE” DI CHATGPT, L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON CUI TUTTI HANNO PROVATO A CONVERSARE – NATA NEL 1988 IN ALBANIA, PARLA ITALIANO, SI È TRASFERITA IN CANADA E POI NEGLI STATI UNITI DOVE SI È LAUREATA IN INGEGNERIA MECCANICA – PRIMA L’ESPERIENZA IN GOLDMAN SACHS, POI TESLA E INFINE OPEN AI DOVE DIVENTA CHIEF TECHNOLOGY OFFICER. È LEI CHE GESTISCE I TEAM DI CHATGPT E DALL-E E…

[…] Se Sam Altman, Ceo di Open AI, è sicuramente il padre di ChatGpt, possiamo definire Mira Murati come la «madre» di questa tecnologia che ha tutte le premesse per far partire una rivoluzione sociale, soprattutto nel mondo del lavoro. In qualità di Chief Technology Officer di Open AI, ha guidato i team che hanno costruito non solo ChatGpt ma anche Dall-E, un'altra intelligenza artificiale della società in grado di costruire immagini partendo da un nostro testo.

Ha lavorato a Tesla

Nata nel 1988 a Vlore, in Albania, Mira Murati si è trasferita prima in Canada - all'età di 16 anni - e poi negli Stati Uniti. Qui si è laureata in ingegneria meccanica per poi iniziare la sua carriera professionale a Goldman Sachs, nel 2011. Si è costruita un'importante esperienza nel settore prima alla Zodiac Aerospace - società che costruisce sistemi ed equipaggiamenti per i velivoli spaziali - poi a Tesla, dove ha lavorato per tre anni.

È qui che nasce il suo interesse per l'intelligenza artificiale, grazie alle prime versioni dell'Autopilot, il software per la guida autonoma. […] Infine nel 2018 approda a Open AI.

La carriera a Open AI

Ai tempi Open AI era ancora un'organizzazione no profit e Mira Murati ricopre il ruolo di Vicepresidente per le applicazioni dell'AI e le partnership (VP of Applied AI and Partnership).

Quando nel 2019 diventa una società a tutti gli effetti, in poco tempo viene nominata Chief Technology Officer, la seconda carica più importante dopo quella di Ceo. Sotto la sua supervisione, Open AI mette a disposizione del pubblico Dall-E e ChatGpt, le due intelligenze artificiali generative più avanzate nella conversazione con gli esseri umani.

