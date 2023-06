DAMIANO DEI MANESKIN LIMONA IN DISCOTECA CON MARTINA TAGLIENTI

VICTORIA DE ANGELIS E MARTINA TAGLIENTI

Ha sopracciglia naturali, dritte, che le conferiscono allo sguardo una certa charme decisa. Qualche neo e, soprattutto, lunghi capelli biondi - a onde - che creano un puzzle di reference: un po' anni 70 a Woodstock, un po' bellezza naturale primi anni 90.

Martina Taglienti, classe 2001 (è nata il 22 gennaio) è una delle modelle da tenere d'occhio in questo momento. E infatti già molti brand l'hanno scelta per le loro campagne. Non c'è dubbio che Martina abbia le caratteristiche per rientrare a pieno titolo in quella “estetica vaniglia” che di solito fa il paio con “una ragazza che emana eleganza… la cui semplicità è il suo punto di forza. […]

Abbiamo fatto già riferimento a Woodstock, a un certo tipo di vibe e di suggestione. Ebbene, non lo abbiamo fatto a caso. Martina infatti è parte integrante della crew dei Måneskin e, nello specifico, bff di Victoria De Angelis e Thomas Raggi.

martina taglienti 12

L'ultimo photo dump della bassista infatti racconta di una mini vacanza a Ibiza con Martina Taglienti (appunto) e un'altra modella di cui potremmo sentir presto parlare: Luna Passos che, fra gli altri, ha anche già sfilato per Saint Laurent e Givenchy.

