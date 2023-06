CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE SERGEI SHOIGU, IL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO ODIATO DA PRIGOZHIN – NATO ALL’INIZIO DELLA GUERRA FREDDA IN SIBERIA, È LAUREATO IN INGEGNERIA E NON HA MAI FATTO IL SERVIZIO MILITARE. COLLEZIONA SPADE ED È AL GOVERNO DAL 1991: I SUOI LEGAMI CON PUTIN SONO DI LUNGHISSIMA DATA, TRA FOTO A PETTO NUDO DURANTE LA PESCA E PARTITE DI HOCKEY. POI, SONO ARRIVATE LA GUERRA IN UCRAINA E LE SPARATE DI PRIGOZHIN: SHOIGU È IL NEMICO NUMERO UNO DEL CAPO DELLA WAGNER…

A ipotizzare una sua uscita di scena ieri era anche il think tank statunitense Institute for the Study of War. Ma se tanti in queste ore hanno fatto il nome di Alexej Dyumin […] come suo possibile successore, dopo giorni di silenzio il ministro della Difesa russo è ricomparso ieri in un video in cui si mostra sul fronte ucraino. Poco importa che non si conosca la data della visita, il segnale è chiaro.

L’acerrimo nemico di Prigozhin, l’uomo che il capo della Wagner ha insultato in ogni modo possibile augurandogli perfino la fucilazione, non è certo il tipo che molla senza giocarsi tutte le carte. Al potere fin dal 1991, Shoigu ha legami con il presidente russo che risalgono a ben prima dell’avvento di Prigozhin.

Padre tuvano (un gruppo etnico siberiano) e madre ucraina, Shoigu nacque proprio all’inizio della Guerra Fredda. Laureato in ingegneria in Siberia (e dunque non a San Pietroburgo come gran parte dell’establishment putiniano), inizia la sua ascesa nel 1994, quando nei primi anni della presidenza di Boris Eltsin viene nominato ministro per le emergenze. Dopo la caduta di Eltsin, resta saldamente ancorato al potere fino al 2012, quando Putin lo mette a capo della Difesa.

Per capire la psicologia del personaggio, non va dimenticato che colleziona spade giapponesi e coltelli sacrificali aztechi. Si dice poi che sia astemio, cosa non proprio comune in Russia. Nonostante non abbia mai fatto il servizio militare o combattuto al fronte, ama smisuratamente le medaglie e le divise.

[…] Shoigu e Putin sono stati spesso avvistati insieme nei boschi siberiani, a pesca o a caccia, accomunati, oltre dalla posa da muzhik (veri uomini russi), dalla passione per l’hockey e il carattere schivo. Due profili compatibili, […] a tal punto che più d’una volta la stampa russa ha presentato Shoigu come uno dei pochi veri amici del presidente.

[…] I sondaggi lo danno come secondo personaggio più popolare del Paese e possibile successore di Putin. […] Ma è con l’inizio dell’invasione in Ucraina che l’immagine pubblica di Shoigu si appanna definitivamente. Dopo essere stato tra i più accesi sostenitori dell’«operazione» […], diventa chiaro che non può rivendicare nessun successo sul campo.

Con il ritiro delle truppe russe da Kherson, inizia la guerra con Prigozhin: nella narrativa imposta dall’«eroe di Bakhmut», il ministro è colpevole del massacro di soldati, mandati a morire senza equipaggiamento e armi. Pericoloso per un uomo schivo che ama le medaglie.

Pochi giorni prima della marcia su Mosca, durante una visita ufficiale, in un filmato si vede Putin voltare visibilmente le spalle a Shoigu. Segni premonitori? Linguaggio del corpo? Difficile dire. Ma di sicuro la crisi di palazzo di Mosca […] sta mettendo in pericolo la sopravvivenza del ministro più longevo del Cremlino .

