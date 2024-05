DI CHI È LA COLPA DELLA MORTE DEI CINQUE OPERAI A CASTELDACCIA, IN PROVINCIA DI PALERMO? – È INDAGATO PER “OMICIDIO COLPOSO PLURIMO” NICOLÒ DI SALVO, IL TITOLARE DELLA “QUADRIFOGLIO GROUP”, LA DITTA CHE IN SUBAPPALTO HA MANDATO NELLE FOGNE QUATTRO DEI CINQUE OPERAI MORTI PER LE ESALAZIONI – AL TITOLARE VIENE CONTESTATO DI NON AVERE APPRONTATO TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE LA TRAGEDIA: DI FATTO USAVA SEMPLICI MANOVALI CHE SVOLGEVANO I COMPITI DI OPERAI SPECIALIZZATI CHE…

Estratto dell’articolo di Alessia Candito e Salvo Palazzolo per "la Repubblica"

strage casteldaccia 2

«Omicidio colposo plurimo », questa la contestazione mossa dalla procura di Termini Imerese diretta da Ambrogio Cartosio al geometra Nicolò Di Salvo, il titolare della “Quadrifoglio group”, la ditta di Partinico che in subappalto impiegava quattro delle cinque vittime della strage di Casteldaccia. Fra queste anche il socio dell’imprenditore Di Salvo, Epifanio Alsazia, pure lui è morto in quella vasca, insieme a tre dipendenti.

roberto raneri

L’avviso di garanzia a Nicolò Di Salvo è stato notificato ieri pomeriggio dagli investigatori della squadra mobile di Palermo, su disposizione dei pubblici ministeri.

Si tratta di un atto dovuto, in vista delle autopsie che si terranno fra oggi e domani, all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo: adesso, l’imprenditore indagato potrà nominare un suo consulente di fiducia. Così come i familiari delle vittime. Anche se non è sulle cause della morte che si dibatte in questo caso, al titolare della Quadrifoglio (appena tornato dagli Stati Uniti) viene contestato di non avere approntato tutte le misure di sicurezza per evitare la tragedia. Il personale non era dotato neanche di dispositivi di sicurezza quando si è addentrato nella fognatura.

ignazio giordano

[…] al centro dell’indagine, c’è la “Quadrifoglio group srl”, che aveva avuto il subappalto dalla “Tek”. Formalmente una ditta edile, ufficialmente specializzata in lavori di fognatura, in realtà presente nei cantieri più diversi, dagli svincoli stradali alle palazzine di privati.

Tra i verbali delle gare Amap, è nome che ricorre spesso. Nel Palermitano e non solo: ha vent’anni di storia, passata anche per l’acquisizione di ditte più piccole, ma in pancia nessun operaio che andasse oltre il terzo livello. Anzi, molti — incluso uno che in quella vasca ha perso la vita — semplici manovali.

giuseppe miraglia

Con che qualifiche e mansioni toccherà capirlo, anche per stabilire se la ditta avesse davvero le carte in regola per fare quelle lavorazioni in subappalto. Di certo, la Quadrifoglio non era stata ritenuta in grado di svolgerle in autonomia. Alla gara si era piazzata dietro la Tek, che però nel Palermitano è impegnata quasi esclusivamente in lavori edili.

epifanio alsazia giuseppe la barbera roberto raneri incidente sul lavoro a casteldaccia 1 incidente sul lavoro a casteldaccia 2 incidente sul lavoro a casteldaccia 1 incidente sul lavoro a casteldaccia 2 incidente sul lavoro a casteldaccia 3 incidente sul lavoro a casteldaccia 4 la disperazione dei familiari degli operai morti a casteldaccia 1 la disperazione dei familiari degli operai morti a casteldaccia 2 strage casteldaccia 1

[…]