DI CHI È LA COLPA DELLA STRAGE ALL’OSPEDALE DI GAZA? – L’ONU, COME AL SOLITO, EVITA DI SCHIERARSI: “LE CIRCOSTANZE E LE RESPONSABILITÀ DI QUESTA CATASTROFE RIMANGONO OSCURE E DOVRANNO ESSERE INDAGATE A FONDO” – GLI 007 AMERICANI INVECE SONO CERTI: “ISRAELE NON È RESPONSABILE” – I VIDEO CHE DIMOSTREREBBERO CHE È STATO UN RAZZO DELLA JIHAD ISLAMICA

analisi sull esplosione all ospedale di gaza

ONU, SULL'OSPEDALE DI GAZA RESPONSABILITÀ RIMANGONO OSCURE

(ANSA) - "Ieri sera ho osservato con orrore le notizie di vittime di massa in quello che dovrebbe essere un sito protetto. Centinaia di palestinesi sono stati uccisi quando l'ospedale al-Ahli di Gaza City e' stato colpito.

Le circostanze di questa catastrofe e le responsabilità rimangono oscure e dovranno essere indagate a fondo, ma il risultato e' molto chiaro, e' una tragedia terribile per quelli che sono stati coinvolti".

Lo ha detto il coordinatore speciale dell'Onu sul processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, alla riunione del Consiglio di Sicurezza.

WSJ, 'PER GLI 007 USA ISRAELE NON È RESPONSABILE DELL'OSPEDALE'

analisi sull esplosione all ospedale di gaza.

(ANSA) - Gli Stati Uniti hanno raccolto informazioni di intelligence che indicano che l'esplosione all'ospedale di Gaza è stata causata dal gruppo Jihad Islamico Palestinese.

Lo riporta il Wall Street Journal secondo il quale la valutazione americana si basa, in parte, sulle comunicazioni intercettate ma anche su dati satellitari che indicano il lancio di un razzo o di un missile da una posizione di combattimento palestinese all'interno di Gaza. "La nostra attuale valutazione è che Israele non è responsabile per l'esplosione all'ospedale di Gaza", afferma Adrienne Watson, portavoce del consiglio della sicurezza nazionale della Casa Bianca.

analisi sull esplosione all ospedale di gaza 3 palestinesi in strada dopo l esplosione all ospedale di gaza daniel hagari bambino ferito all ospedale al alhi di gaza esplosione all ospedale al alhi di gaza esplosione all ospedale al alhi di gaza il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas 1 il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas 2 esplosione all ospedale al alhi di gaza 2 analisi sull esplosione all ospedale di gaza il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas feriti all ospedale al alhi di gaza LA PROVA CHE A COLPIRE L OSPEDALE DI GAZA E' STATO UN RAZZO LA PROVA CHE A COLPIRE L OSPEDALE DI GAZA E' STATO UN RAZZO analisi sull esplosione all ospedale di gaza 2