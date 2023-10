CHI COMPREREBBE MAI UN VILLONE CHE RISCHIA DI FINIRE TRITURATO NELLO SCAZZO TRA AGNELLI ED ELKANN? NESSUNO! - VILLA FRESCOT, LA CASA OTTOCENTESCA AMATA DALL’AVVOCATO, È STATA MESSA SUL MERCATO DA MARGHERITA AGNELLI: LA RICHIESTA È DI 10 MILIONI DI EURO PER LA DIMORA CON TANTO DI FRUTTETO E PISCINA INTERRATA - I FIGLI DI MARGHERITA, CHE PER ANNI HANNO PAGATO L’AFFITTO ALLA MADRE PER POTERLA UTILIZZARE, HANNO DECLINATO L’INVITO AD ACQUISTARLA. E GLI ALTRI ACQUIRENTI LATITANO VISTO CHE...

Estratto dell'articolo di Christian Benna per www.corriere.it

villa frescot della famiglia agnelli 3

[...] Villa Frescot, la villa ottocentesca sulla collina torinese circondata dalla quiete dei castagni, la casa più amata dall’Avvocato Gianni Agnelli, per più di mezzo secolo simbolo e quartier generale del capitalismo italiano, ora è sul mercato. In vendita, come uno dei tanti immobili di prestigio non più abitati dalla Torino che conta.

La notizia della vendita, intercettata da Report, circola a Torino da prima dell’estate. Margherita Agnelli, già alle prese con una dura battaglia legale con i figli sulla ripartizione dell’eredità della madre Marella che si è aggravata con la scomparsa di alcuni dipinti da Villa Frescot, avrebbe deciso di liquidare un bene patrimoniale non più utilizzato, dando mandato ad alcuni professionisti torinesi di cercare un compratore.

I primi ad essere contattati sono stati i familiari e la cerchia più stretta della dinasty Agnelli. John Elkann, che ha abitato a lungo a Villa Frescot con la moglie Lavinia Borromeo e i figli pagando l’affitto alla madre, avrebbe declinato l’invito ad acquistare la villa del nonno. Del resto il presidente di Stellantis e ceo di Exor non vive più lì da anni pur continuando a risiedere in città. Ha fatto lavori importanti, tanto da modificare le curve della collina per costruire la sua nuova casa, poco distante ma più in alto di Villa Frescot.

villa frescot della famiglia agnelli 4

Hanno detto «no, grazie» anche tutti gli altri familiari contattati. Alcuni vivono all’estero, in Portogallo, è il caso di Lapo Elkann, o in Olanda, ad Amsterdam, come l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. E anche chi vive a Torino preferisce tenersi fuori da un’operazione costosa e complicata. [...]

I potenziali compratori non sono molti. E non è solo questione di portafogli. Anche se, si parla di cifre importanti, più di 10 milioni di euro, ovviamente trattabili. C’è soprattutto il timore, diffuso e mai sopito, anche nella Torino post Fiat, di infilarsi in una diatriba familiare Agnelli-Elkann dai contorni ancora tutti da chiarire. E poi sono da mettere in conto i costi di manutenzione e di gestione.

VILLA FRESCOT

Inoltre Villa Frescot necessita di altri lavori e cospicui investimenti per tornare al suo antico splendore. [...] Nello stesso perimetro di Villa Frescot ci sono anche Villa Bona, la residenza di Edoardo Agnelli, il figlio dell’avvocato, e la terza villetta, una sorta di seconda casa dell’Avvocato. Quindi non è escluso un frazionamento o una vendita a più soggetti. I tempi per la conclusione della transazione si annunciano lunghi. [...]

ginevra john lapo elkann MARGHERITA AGNELLI E JOHN ELKANN JOHN, LAPO, ALAIN E GINEVRA ELKANN john, alain e ginevra elkann visitano lapo in ospedale gianni agnelli con la moglie marella e i figli edoardo e margherita MARGHERITA AGNELLI E MARELLA CARACCIOLO margherita agnelli MARGHERITA AGNELLI VILLA FRESCOT gianni agnelli al matrimoni della figlia margherita con alain elkann