CHI CRITICA ISRAELE FINISCE GIUBILATO - I GIGANTI DEL WEB, DA GOOGLE A AMAZON, DISERTANO IL "WEB SUMMIT" DI LISBONA DOPO L’INVITO AL BOICOTTAGGIO DA PARTE D’ISRAELE – TUTTA COLPA DELLE SPARATE DEL SUO FONDATORE E CEO, PADDY COSGRAVE, SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE - COMMENTANDO L’ATTACCO ISRAELIANO A GAZA, COSGRAVE AVEVA SCRITTO "I CRIMINI DI GUERRA SONO CRIMINI DI GUERRA. ANCHE SE SONO COMMESSI DA ALLEATI" - NON SONO BASTATE LE SUE SCUSE: A RICEVUTO IL DUE DI PICCHE ANCHE DA META, INTEL E SIEMENS...

1. GOOGLE E META DISERTANO WEB SUMMIT DOPO CRITICHE A ISRAELE

web summit di lisbona 4

(ANSA) - Dopo l'annuncio del boicottaggio da parte di Israele, seguito da multinazionali come Intel e Siemens, ora anche due giganti del web come Google e Meta hanno fatto sapere che non andranno al Web summit di Lisbona, rispondendo positivamente all'appello degli imprenditori israeliani. L'evento, che si svolgerà a Lisbona dal 13 al 16 novembre e da anni è fra i più importanti a livello mondiale nell'ambito della tecnologia digitale, rischia ora di trasformarsi in un flop in seguito alle dichiarazioni che il suo fondatore e ceo, Paddy Cosgrave, ha twittato nei giorni scorsi sul suo profilo X a proposito della guerra in Medio Oriente.

paddy cosgrave 2

"I crimini di guerra sono crimini di guerra. Anche se sono commessi da alleati", aveva scritto a proposito dell'attacco israeliano a Gaza, ma senza alcun riferimento agli attentati di Hamas del 7 ottobre. A infastidire ulteriormente era il fatto che il tweet polemico di Cosgrave fosse stato pubblicato dal Qatar, paese che finanzia Hamas e dove il Web summit ha siglato un partenariato importante. Ne era scaturito un duello social con l'ambasciatore di Tel Aviv in Portogallo, Dor Shapira, fino all'annuncio del boicottaggio israeliano e l'invito a fare altrettanto a tutti gli amici di Israele.

web summit di lisbona 1

Cosgrave è poi tornato più volte sull'argomento chiedendo scusa per la mancanza di empatia con le vittime; scuse che lo stesso ambasciatore aveva rifiutato, tacciando l'imprenditore irlandese di ipocrisia. E a questo punto, stando alle ultime defezioni, l'ottava edizione del summit di Lisbona sembrerebbe entrata in una fase nuova e irreversibile.

2. AMAZON SI UNISCE AL BOICOTAGGIO DEL WEB SUMMIT DI LISBONA

paddy cosgrave 1

(ANSA) - Anche Amazon si unisce al gruppo dei giganti del web che quest'anno non andranno al Web summit di Lisbona. La stampa portoghese aveva appena diffuso la notizia del boicottaggio di Google e Meta, quando è arrivata la notizia, diffusa da Bloomberg, che anche Amazon avrebbe risposto positivamente all'appello di Israele di disertare una delle maggiori fiere dell'economia digitale mondiale. Causa di tutto ciò sono i tweet del fondatore e ceo del Web summit, Paddy Cosgrave, in cui criticava i crimini di guerra israeliani. La reazione di Tel Aviv è stata immediata e ora provoca le reazioni a catena delle defezioni illustri.

paddy corgrave web summit di lisbona 2 web summit di lisbona 3