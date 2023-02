IL BREVETTO DOVE LO METTO? – DAL 1° GIUGNO SARANNO OPERATIVI IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI E IL NUOVO BREVETTO UNITARIO EUROPEO, CHE PERMETTERANNO UNA PROCEDURA UNICA PER TUTTI GLI STATI DELL'UE – MAURO MASI: “LA SPERANZA È CHE LE NUOVE STRUTTURE E PROCEDURE RENDANO PIÙ EFFICACE IL SISTEMA MESSO IN SERIA DIFFICOLTÀ DAGLI SVILUPPI DELLA RETE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE. IN PARTICOLARE NEL SETTORE CRUCIALE DELLE ICT, SEGNATO DA ENORMI CONTENZIOSI GIUDIZIARI CHE RAPPRESENTANO UN FRENO AL MERCATO E ALL’INNOVAZIONE”