CHI È DAVVERO VIVIAN JENNA WILSON, LA FIGLIA TRANSGENDER E “COMUNISTA” DI ELON MUSK? – NATA MASCHIO CON IL NOME DI XAVIER, NEL 2004, HA UN FRATELLO GEMELLO, GRIFFIN - A 18 ANNI HA DECISO DI CAMBIARE IN UN COLPO SOLO GENERE E COGNOME, E HA RIVELATO DI NON VOLER PIÙ ESSERE IMPARENTATA CON IL PADRE - LUI SOSTIENE CHE SIA UNA “COMUNISTA CHE PENSA CHE CHIUNQUE SIA RICCO È MALVAGIO”. E INCOLPA LA COSTOSISSIMA SCUOLA DI SINISTRA DOVE L’HA FATTA STUDIARE. MA È DAVVERO COSÌ O C’È QUALCOS’ALTRO?

Traduzione dell’articolo di Perkin Amalaraj per https://www.dailymail.co.uk/

Negli ultimi anni il rapporto tra Elon Musk e la figlia transgender è stato molto teso. L'ultimo sfogo, in cui ha definito Vivian Jenna Wilson, 19 anni, una "comunista" che pensa che "chiunque sia ricco è malvagio", ha fatto pensare che il loro rapporto abbia toccato un nuovo fondo.

L'anno scorso la diciannovenne ha cambiato legalmente il suo sesso in femminile e il suo nome da "Xavier" a Vivian Jenna Wilson, e ha rivelato nei documenti del tribunale che "non vuole più essere imparentata" con Musk "in alcun modo". Sebbene il miliardario sudafricano fosse "generalmente ottimista" riguardo alla transizione della figlia, da allora l'ha criticata, definendola "comunista" e attribuendo le sue idee politiche alla costosa scuola superiore privata che ha frequentato.

Ma secondo un’anticipazione della biografia di Musk, pubblicata questa settimana dal Wall Street Journal, si sostiene che la rottura tra l'amministratore delegato di Tesla e Vivian lo abbia “addolorato più di ogni altra cosa nella sua vita dopo la morte infantile del suo primogenito Nevada", morto a sole 10 settimane per la sindrome della morte improvvisa del lattante.

Per confondere ulteriormente le cose, nel 2020 ha twittato: "Sono assolutamente favorevole ai trans, ma tutti questi pronomi sono un incubo estetico". E: "I pronomi fanno schifo". Ma chi è esattamente Vivian Jenna Wilson? MailOnline fa un'immersione nella sua vita per scoprire chi è e perché il rapporto tra lei e il padre è così teso.

Chi è Vivian Jenna Wilson, la figlia di Elon Musk?

Vivian, che alla nascita è stata chiamata Xavier, è nata con il fratello gemello, Griffin, nel 2004 in California, tre anni prima dei suoi fratelli minori, Kai, Saxon e Damian, che hanno tutti 17 anni. Tutti i figli di Musk hanno frequentato la costosissima scuola Crossroads K-12 di Santa Monica, dove la retta annuale costa fino a 50.000 dollari.

Sebbene abbia speso centinaia di migliaia di dollari per l'istruzione di lei e dei suoi fratelli, i due non sono vicini, e i messaggi di testo rivelano che lei ha cercato di nascondere la sua vera identità di genere al padre per diversi anni. Inoltre, lui ha pubblicamente criticato lei e le sue idee politiche, sostenendo che lei crede che tutte le persone ricche siano malvagie.

Perché Vivian Jenna Wilson ha cambiato nome?

Vivian, che alla nascita si chiamava Xavier, ha adottato ufficialmente il cognome da nubile della madre Justine all'età di 18 anni nel 2022, secondo quanto riportato dai documenti del tribunale. Ha presentato una petizione per cambiare sia il suo nome che il suo sesso legale e ha dichiarato di "non voler più essere legata" al padre "in alcun modo".

Un giudice di Santa Monica ha rilasciato un nuovo certificato di nascita che rifletteva il suo nome e il suo sesso, mentre la sentenza diceva semplicemente: Xavier Alexander Musk a Vivian Jenna Wilson. Il sesso del firmatario è cambiato da maschio a femmina". Vivian ha presentato la petizione solo tre giorni dopo il suo 18° compleanno, anche se i documenti del tribunale sono stati resi pubblici solo il giorno dopo la festa del papà. In un tweet la sera in cui la petizione della figlia è stata accolta, la madre Justine ha dichiarato: "Ho avuto un'infanzia strana", mi ha detto la mia diciottenne".

“Non riesco a credere di essere così normale". Ho detto: "Sono molto orgogliosa di te". Sono orgogliosa di me stesso!". Nel frattempo, nel giorno della festa del papà, Musk ha twittato, prima della rivelazione dei suoi documenti: "Voglio tanto bene a tutti i miei figli". Donna riservata, non è stata avvistata in pubblico fino a diversi mesi dopo la concessione della petizione.

È stata vista durante un breve giro di shopping a Santa Monica, indossando una maglietta marrone con un motivo giallo, pantaloni neri e un paio di scarpe da ginnastica. Indossava una maschera facciale e aveva i lunghi capelli biondi sciolti.

Perché Elon Musk ha dato della comunista a Vivian Jenna Wilson?

Elon Musk l'ha spedita in una costosissima scuola K-12 di Santa Monica chiamata Crossroads, che costa ai genitori 50.000 dollari all'anno. Lui ha in parte incolpato la sua educazione nella scuola progressista californiana come la ragione delle sue idee politiche, dicendo al suo biografo: "È andata oltre il socialismo, diventando una comunista a tutti gli effetti e pensando che chiunque sia ricco sia malvagio".

Ha anche incolpato i college "neo-marxisti" per la frattura tra lui e Vivian, dicendo una volta al Financial Times, nel 2022, che lei si rifiutava di far parte della sua vita a causa della presunta acquisizione delle istituzioni d'élite da parte di accademici di sinistra.

Qual è il rapporto tra Elon Musk e Vivian Jenna Wilson?

Sebbene non abbia parlato molto sul suo rapporto con la figlia, ciò che ha detto dipinge un quadro doloroso di allontanamento. Secondo quanto riferito, Vivian si è dichiarata transgender via sms alla zia quando aveva 16 anni, ma l'ha implorata di tenere nascosta la sua identità di genere al padre: "Ehi, sono transgender e ora mi chiamo Jenna. Non dirlo a mio padre".

Nel corso di un'intervista rilasciata al FT nel 2020, Musk ha dichiarato che mentre il suo rapporto con la figlia "potrebbe cambiare... ho ottimi rapporti con tutti gli altri [figli]". Non si possono conquistare tutti", ha aggiunto. Più recentemente, ha dichiarato al suo biografo che i suoi tentativi di conquistarla non hanno avuto successo. “Le ho fatto molte avances, ma lei non vuole passare del tempo con me", ha detto.

