DAGOREPORT - IL SILURAMENTO DI MINZOLINI È UN CAPITOLO DELLA BATTAGLIA TRA L’ANTI-MELONISMO DI PIERSILVIO-MARINA, INVIPERITI PER L’IRRILEVANZA DI FORZA ITALIA NEL GOVERNO, CONTRO IL LORO EX TUTOR FEDELE CONFALONIERI CHE, IN DUPLEX CON IL BOSS DELL’INFORMAZIONE DEL BISCIONE MAURO CRIPPA, DOPO UNA PASSIONE PER SALVINI, È STATO TRAFITTO DALLA DUCETTA - LA MOSSA DI PIERSILVIO DI ARRUOLARE LA “SINISTRA” BERLINGUER FU FATTA CONTRO CRIPPA E IN BARBA A CONFALONIERI - ANCHE MARINA HA SPEZZATO I RAPPORTI SIA CON CONFA SIA CON L’ALTRO NEO-MELONIANO ALESSANDRO SALLUSTI, REO DI CONFEZIONARE “IL GIORNALE” IN GLORIA DELLA DUCETTA. ’DOBBIAMO TROVARE IL MODO DI RIPRENDERCI IL QUOTIDIANO’’ (LE PORTE DELLA SANITÀ DELLA LOMBARDIA SBARRATE AGLI ANGELUCCI. MA SE BERTOLASO ESCE...) - A “STASERA ITALIA”, AL POSTO DI MINZO, È PRONTA A DECOLLARE SABRINA SCAMPINI, L’INEBRIANTE GIORNALISTA VICINISSIMA ALLA SINTASSI TELEVISIVA PREFERITA DA CRIPPA