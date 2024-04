CHI ESCE VIVO DALLA GUERRA MUORE DENTRO – DALL’INIZIO DEL CONFLITTO IN UCRAINA, I SOLDATI RUSSI TORNATI A CASA HANNO UCCISO ALMENO 107 PERSONE, E NE HANNO FERITE ALMENO ALTRE 100 – IL RAPPORTO DEL QUOTIDIANO INDIPENDENTE “VERSTKA”: LA MAGGIOR PARTE DEI MILITARI RESPONSABILI DI QUESTI CRIMINI ERANO STATI RECLUTATI IN CARCERE E HANNO OTTENUTO L’AMNISTIA PER ESSERE ANDATI IN GUERRA…

VLADIMIR PUTIN CON I SOLDATI RUSSI

(ANSA) - Dall'inizio della guerra, i soldati russi di ritorno dall'Ucraina - per la maggior parte detenuti che hanno ottenuto l'amnistia per essere andati a combattere - hanno ucciso almeno 107 persone e ne hanno ferite gravemente almeno altre 100, secondo un nuovo rapporto del quotidiano indipendente Verstka.

Utilizzando resoconti dei media e documenti giudiziari, l'inchiesta giornalistica ha calcolato che i soldati russi hanno commesso 84 reati violenti. Cinquantacinque di questi crimini (per un totale di 76 morti) sono stati perseguiti come omicidio, mentre 18 di essi (per un totale di 18 morti) sono stati perseguiti come atti che hanno causato lesioni personali gravi.

Le violazioni del codice stradale da parte dei soldati hanno provocato la morte di altri 11, mentre i soldati che inducevano minori a consumare droghe hanno causato la morte di due bambini. Tra le 100 persone ferite, 70 sono state vittime di soldati accusati di "aver inflitto lesioni personali gravi con pericolo di vita", 16 sono state prese di mira da tentativi di omicidio, 10 sono rimaste ferite in incidenti stradali, tre sono rimaste ferite per "eccessiva autodifesa" dei soldati. ", e una persona ha riportato ferite gravi a causa della "negligenza" di un soldato. La maggior parte (91) dei soldati responsabili di questi crimini sono stati reclutati dal carcere e hanno ottenuto l'amnistia per essere andati in guerra. Altri 84 erano soldati volontari a contratto o militari regolari. Dei 45 soldati amnistiati che hanno ucciso persone dopo il ritorno dall'Ucraina, 24 erano già recidivi prima di andare in guerra