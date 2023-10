CHI FERMERÀ LA MUSICA? LA CRISI ECONOMICA - DAVID SOLOMON, IL CAPO DI GOLDMAN SACHS, HA ANNUNCIATO CHE ABBANDONERÀ LA SUA CARRIERA PARALLELA DA DJ. E TE CREDO: LA BANCA D'AFFARI AMERICANA NEL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO HA VISTO SPROFONDARE I PROFITTI DEL 33% - SOLOMON, CHE FA IL DJ CON IL NOME D'ARTE "D-SOL" ERA STATO ACCUSATO DI ESSERE STATO TROPPO DISTRATTO DALLA MUSICA E DI PASSARE PIÙ TEMPO DAVANTI ALLA CONSOLE CHE IN UFFICIO. E COSI' HA DECISO FINALMENTE DI APPENDERE LE CUFFIETTE AL CHIODO…

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Il capo di Goldan Sachs, David Solomon, dà l’addio a “D-sol”, il suo nome d’arte da deejay di alto livello. Probabilmente a far sí che questa sua travolgente passione si interrompesse d’improvviso è stato proprio il calo dei profitti del 33% messo a segno dalla banca d’affari statunitense nel III trimestre dell’anno. […]

RISULTATI DELUDENTI

Secondo le indiscrezioni svelato ieri dal Financial Times giustappunto nel giorno in cui è stata pubblicata la trimestrale - che, seppur sopra le attese degli analisti, ha messo in evidenza un robusto calo degli utili e dei ricavi - la valanga di critiche che è piovuta addosso al ceo di Goldam Sachs ha avuto la meglio sulla sua “seconda” carriera. Quella di fronte alla console. E non come avrebbe dovuto essere davanti agli azionisti.

Il periodo luglio-settembre della banca d’affari è stato archiviato con un utile in calo- l’ottavo trimestre consecutivo in flessione - del 33% a 2,1 miliardi di dollari, o 5,47 dollari per azione, oltre le attese del mercato che scommetteva addiritttura su 5,42 dollari. In più ricavi sono scesi dell’1% arrivando a 11,8 miliardi. Sui risultati è pesata la ritirata dal retail banking ma anche le svalutazioni su alcuni investimenti real estate.

Ma la “grana Dj” tenuta finora quasi sotto silenzio, gli era già scoppiata tra le mani. E così, accusato di essere stato troppo distratto dalla musica e di passare più tempo sul palco anzichéin ufficio, il ceo ha deciso di rinunciare alla sua attività extra lavorativa. […]

