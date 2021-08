SOGNO O SONDAGGIO? – L’UNICA COSA CERTA AL MOMENTO PER LE AMMINISTRATIVE DI OTTOBRE È CHE CI SARANNO TRE BALLOTTAGGI: A ROMA AL MOMENTO SE LA GIOCANO MICHETTI (29,9-33,9%) E GUALTIERI (22,2-26,2%), CON RAGGI E CALENDA STACCATI. ANCHE A MILANO IL SECONDO TURNO TRA SALA E BERNARDO È QUASI SICURO E A NAPOLI, PUR CON UN VANTAGGIO SULLA CARTA DI VENTI PUNTI, GAETANO MANFREDI NON RIUSCIRÀ A VINCERE AL PRIMO TURNO. C'È MOLTA PREOCCUPAZIONE NEL PD PER TORINO: È IN TESTA IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA PAOLO DAMILANO...