CHI FINANZIAVA MATTEO MESSINA DENARO? – IL GIORNO DELL’ARRESTO IL BOSS AVEVA CON SÉ DIVERSE CARTE DI CREDITO INTESTATE A PRESTANOMI, MA SU NESSUNA C’ERA UNA DISPONIBILITÀ TALE DA PERMETTERGLI DI SPENDERE 15MILA EURO AL MESE: L’IPOTESI È CHE I SOLDI GLI VENISSERO CONSEGNATI IN CONTANTI NEL SUO COVO. A PORTARGLIELI POTREBBERO ESSERE STATI I…

Estratto dell’articolo di Ida Artiaco per www.fanpage.it

matteo messina denaro 2

Continuano le indagini dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. L'obiettivo degli inquirenti è quello di scoprire quante più informazioni possibile sugli anni della latitanza e su Cosa Nostra.

Al momento, gli investigatori sono sulle tracce dei finanziatori del padrino […] I pm che hanno coordinato l'indagine che ha portato alla sua cattura stanno cercando di capire come i soldi arrivassero a Messina Denaro che riusciva a mantenere un tenore di vita elevatissimo.

LA FIRMA DI MATTEO MESSINA DENARO SUL DOCUMENTO DEL ROS DOPO LA CATTURA

Addosso al capomafia il giorno dell'arresto sono state trovate delle carte di credito riferibili a conti correnti intestati ad alias sui quali, però, non ci sarebbero state disponibilità tali da consentirgli le spese – fino al 15mila euro al mese – abitualmente sostenute.

L'ipotesi è che le somme siano state di volta in volta consegnate al boss nel covo in cui si nascondeva, nell'appartamento in via Cb 31 a Campobello di Mazara, nel Trapanese, dove avrebbe vissuto a partire da giugno.

matteo messina denaro 3

Le indagini si stanno concentrando al momento sulla cerchia stretta dei favoreggiatori storici e della famiglia del capomafia, che avrebbero potuto far arrivare i soldi a Messina Denaro.

[…]

la foto con sigaro e cognac di matteo messina denaro i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 2 i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 1 i luoghi di matteo messina denaro 1 matteo messina denaro MEME MATTEO MESSINA DENARO documenti matteo messina denaro 1 MATTEO MESSINA DENARO - IL CACCIATO - MEME BY EMILIANO CARLI MESSINA DENARO matteo messina denaro 1