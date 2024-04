CHI FRIGNA, VINCE! - CONOSCETE IL "NAKI ZUMO"? SI TRATTA DI UN FESTIVAL CHE SI ORGANIZZA OGNI ANNO NEI TEMPLI SHINTOISTI IN GIAPPONE, DOVE DUE LOTTATORI DI SUMO TENGONO IN BRACCIO DUE BAMBINI E CERCANO DI FARLI PIANGERE - IL PRIMO BIMBO A SCOPPIARE IN LACRIME È IL VINCITORE: SI RITIENE INFATTI CHE IL PIANTO GARANTISCA LORO FORZA E BUONA SALUTE DURANTE LA CRESCITA E CHE…

Marco Gillo per il "Corriere della sera"

«Na kizumo», il bambino che inizia a piangere per primo è il più forte e viene dichiarato vincitore. Siamo al tempio Sensoji nel quartiere Asakusa di Tokyo, Giappone, ieri, i due lottatori di sumo tengono in braccio i bambini durante questo festival tradizionale di primavera che coinvolge 100 bambini come buon auspicio di buona salute e crescita. Lo scatto fotografico è di Franck Robichon ( Epa ).

Estratto dell'articolo di Laura De Rosa per www.greenme.it Pubblicato il 25/08/2023

[…] Normalmente sentir piangere un bambino suscita allarme, ma così non accade in Giappone, […]perlomeno nell’ambito del Festival “Naki Sumo”.

Ogni anno le famiglie non vedono l’ora di partecipare coinvolgendo i bimbi in una curiosa gara: due lottatori di sumo, posizionati l’uno di fronte all’altro nel tradizionale dohyo, la zona di combattimento, sollevano in braccio i neonati in attesa del momento clou. I lottatori fanno smorfie o ripetono loro “Naki, Naki, Naki!”, ovvero “Piangi, piangi, piangi!”, finché uno dei piccoli partecipanti non scoppia in lacrime. Ed è proprio il primo che inizia a piangere a vincere la gara, ricevendo in cambio la benedizione.

Secondo la tradizione popolare, la bizzarra usanza serve ad allontanare gli spiriti maligni e a benedire i bambini. Si ritiene infatti che il pianto garantisca loro forza e buona salute durante la crescita.Il Festival si svolge ogni anno in diversi Santuari shintoisti, […] solo un centinaio di neonati vengono selezionati per l’evento. E qui poter partecipare è considerato un vero onore!

