11 mag 2023 14:16

CHI GESTISCE LE PIAZZE DI SPACCIO HA CAPITO COME “FREGARE” LA GIUSTIZIA: FAR PORTARE LA DROGA AI BAMBINI – CHI NON HA COMPIUTO 14 ANNI NON PUÒ AFFRONTARE UN PROCESSO E QUINDI, SE ACCIUFFATO, VIENE RILASCIATO POCO DOPO. INOLTRE I RAGAZZINI “COSTANO” POCO, BASTA PROMETTERE DELLE SCARPE FIRMATE PER AVERE LA LORO FEDELTÀ – A TORINO I “BABY PUSHER” SI SPOSTANO IN MONOPATTINO. COME PER I RIDER...