CHI GIOCA A PALLA E CHI A PALLOTTOLA - NEGLI STATI UNITI UN'AFROAMERICANA MADRE DI QUATTRO FIGLI È STATA UCCISA A COLPI DI ARMA DA FUOCO DA UNA VICINA CHE SI LAMENTAVA DEL "CHIASSO" PROVOCATO DAI BAMBINI CHE GIOCAVANO IN GIARDINO - LA SVALVOLATA SI È PRIMA AVVENTATA SUI RAGAZZI, LANCIANDO UN PAIO DI PATTINI CONTRO UNO DI LORO E POI QUANDO E’ USCITA LA MADRE LE HA SPARATO…

AJ OWENS

(ANSA) - WASHINGTON, 05 GIU - Un'afroamericana madre di quattro figli è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da una vicina che si lamentava del "chiasso" provocato dai bambini che giocavano in giardino. Lo riporta la Cnn. I fatti risalgono a venerdì scorso e sono avvenuti a Marion County, in Florida. La vicina si è prima avventata sui ragazzi, lanciando un paio di pattini contro uno di loro.

A quel punto un altro figlio è entrato in casa per avvertire la madre, Aj Owens, dell'accaduto e lei si è recata a casa della vicina che per tutta risposta le ha sparato. Al momento non è stato effettuato nessun arresto ma la famiglia della vittima chiede giustizia. Uno degli avvocati, il noto attivista Ben Crump, ha detto che la vicina era una donna bianca e in passato aveva insultato la madre e i suoi figli con offese razziste. "Non le ha aperto e le ha sparato attraverso la porta", ha denunciato la madre della vittima, Pamela Dias.

AJ OWENS