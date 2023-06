CHI GUARDA LE GUARDIE? - IL SUICIDIO DI JEFFREY EPSTEIN È STATO IL RISULTATO DI "NEGLIGENZA E COMPORTAMENTO SCORRETTO" DELLE GUARDIE DELLA PRIGIONE: SECONDO UN RAPPORTO DELL’ISPETTORATO DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA, LA "CARENZA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE" HA CREATO LE CONDIZIONI PER CUI ALL'EX FINANZIERE "È STATA CONCESSA L'OPPORTUNITÀ DI TOGLIERSI LA VITA" – INTANTO UN GIUDICE HA DATO IL VIA LIBERA AL PATTEGGIAMENTO FRA JPMORGAN E LE VITTIME DI EPSTEIN…

1. 'IL SUICIDIO DI EPSTEIN PER NEGLIGENZA GUARDIE DEL CARCERE'

Jeffrey Esptein viene portato via dal carcere morto

(ANSA) - Il suicidio di Jeffrey Epstein in carcere è stato il risultato di negligenza e comportamento scorretto da parte delle guardie della prigione federale dove era incarcerato. Lo afferma un rapporto dell'ispettorato del Dipartimento di Giustizia.

"L'insieme di negligenza, comportamento scorretto e carenze nelle prestazioni lavorative ha contribuito" a creare le condizioni per cui all'ex finanziere "è stata concessa l'opportunità di togliersi la vita", si legge nel rapporto. Epstein è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Manhattan nell'agosto del 2019, circa un mese dopo era stato arrestato.

Nel rapporto le autorità hanno identificato varie carenze da parte delle guardie carcerarie su Epstein. Fra queste i problemi alle telecamere di sorveglianza e il non avergli assegnato un nuovo compagno di cella quando il precedente era stato spostato.

Jeffrey Epstein

Ma anche l'aver lasciato nella cella dell'ex finanziere pedofilo un numero eccessivo di lenzuola, usate poi per suicidarsi. Il rapporto dettagliato respinge indirettamente le teorie della cospirazione che danni circolano sul fatto che Epstein sarebbe stato ucciso e non si sarebbe suicidato. Epstein ha trascorso 36 giorni nel Metropolitan Correctional Center di New York e due settimana prima della sua morte era stato messo sotto osservazione per timore di suicidio per 31 ore dopo un fallito tentativo di togliersi la vita.

2. VIA LIBERA GIUDICE A PATTEGGIAMENTO JPMORGAN PER EPSTEIN

(ANSA) - Via libera preliminare al patteggiamento fra JPMorgan e le vittime di Jeffrey Epstein. Il giudice Jed Rakoff ha dato la sua approvazione all'intesa, simile a quella raggiunta nelle scorse settimane da Deutsche Bank. L'accordo riguarda la causa intentata lo scorso novembre da una donna alla corte federale di New York a nome anche di altre vittime del finanziere pedofilo morto suicida in carcere.

L'ex finanziere e' divenuto cliente di JPMorgan nel 1998 e la banca nel corso degli anni ha gestito decine di conti correnti legati a Epstein con milioni di dollari. Quando JPMorgan ha chiuso gli account di Epstein nel 2013, il finanziere si e' rivolto a Deutsche Bank.

La cella di Epstein 2 Il materiale usato da Epstein per impiccarsi epstein e maxwell Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell Jffrey Epstein e Ghislaine Maxwell 2 Jeffrey Epstein jeffrey epsteiin jeffrey epstein La cella di Epstein