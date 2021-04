CHI HA INCASTRATO DARIUS RABBIT? - A LONDRA IL CONIGLIO PIU’ GRANDE DEL MONDO E’ STATO RAPITO - TRA LE IPOTESI IN BALLO: UN GIRO ILLECITO DI ALLEVATORI, UNO SCHERZO DI PESSIMO GUSTO DI VICINI ANTI-ANIMALISTI O CHE IGNOTI ABBIANO PENSATO DI POTERSI FACILMENTE PROCURARE UN RISCATTO. PER TACERE DELL'IPOTESI PIÙ GOLOSA: CHE I LADRI VOLESSERO METTERLO IN FORNO CON LE PATATINE...

Enrico Franceschini per ''la Repubblica''

LONDRA - Sembra un caso fatto apposta per Sherlock Holmes, Poirot e Miss Marple. O forse per Rudy e Anita, l'indimenticabile coppia del cartone animato "La carica dei 101", che con l'aiuto di cani, cavalli e altre specie si mette sulle tracce dei ladri dei propri deliziosi cuccioli di dalmata, dei quali Crudelia Demon vorrebbe fare una pelliccia.

Ma qui non siamo in una detective story o in un cartoon. Siamo nel Worcestershire, contea dell'Inghilterra centrale, dove qualcuno ha rubato il coniglio più grande del mondo.

Darius, la vittima in questione, lungo 129 centimetri, è stato portato via dalla sua gabbia nel giardino di una casa nel villaggio di Stoulton. Nel 2010 era entrato nel Guinness World Record, il libro che certifica primati di ogni genere, per le sue eccezionali dimensioni.

"E' un giorno molto triste", ha dichiarato al Guardian la sua proprietaria, Annette Edwards, offrendo una ricompensa di 1.000 sterline (più di 1.100 euro) per il ritrovamento. "Per favore, riportatecelo", ha scritto su Twitter, affermando che è troppo vecchio per essere usato per la riproduzione.

Il suo commento lascia pensare che i sospetti si orientino verso gli allevatori di animali, un giro che spesso sconfina nell'illecito e non esita a ricorrere ai furti per procurarsi gli esemplari di maggior valore. Darius, in effetti, è una rarità: un coniglio continentale gigante da record, che in teoria potrebbe diventare un buon business per chi spera di riprodurre discendenti analoghi.

Ma naturalmente non si possono escludere a priori altre ipotesi. La signora Edwards potrebbe avere dei nemici che intendevano vendicarsi di lei colpendola nel suo bene più prezioso. È anche possibile che qualcuno abbia voluto farle soltanto uno scherzo di pessimo gusto. O che ignoti abbiano pensato di potersi facilmente procurare un riscatto. Per tacere dell'ipotesi più orribile: che i ladri volessero metterlo in pentola.

Come che sia, le forze dell'ordine hanno preso la faccenda seriamente. "Facciamo appello a informazioni sul furto di un coniglio pregiato da una abitazione di Stoulton, nella contea di Worcester", annuncia un comunicato della polizia locale. "Si presume che sia stato rubato dalla sua gabbia nel giardino dei proprietari nella notte di sabato 11 aprile". Gli agenti hanno lasciato un numero di telefono da chiamare per chi ha notizie utili alle indagini.

Sarebbe bello che i cani della campagna circostante, abbaiando da un cortile all'altro, dessero l'allarme e mettessero in moto la caccia ai ladri, come succede nelle ricerche dei cuccioli di Pongo e Peggy nella "Carica dei 101". Ma la vita non è un cartone di Disney e non sempre garantisce il lieto fine.