13 giu 2024 14:56

CHI HA INVESTITO CRISTINA FRAZZICA? - L'AVVOCATO NAPOLETANO GUIDO FURGIUELE, INDAGATO PER LA MORTE DELLA 30ENNE TRAVOLTA DA UNA BARCA MENTRE ERA IN GITA SU UN KAYAK A NAPOLI, DICE DI NON AVER AVVERTITO ALCUN IMPATTO MENTRE ERA A BORDO DEL SUO CABINATO DI 18 METRI E L'IMBARCAZIONE NON PRESENTA SEGNI DI IMPATTO - OLTRE ALLA BARCA DEL LEGALE, NE SONO STATE SEQUESTRATE ALTRE DUE SIMILI: DALLE TELECAMERE DI VILLA ROSEBERY, VICINO AL LUOGO DELL'IMPATTO, SI VEDE...