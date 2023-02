CHI HA SCAGLIATO LA PRIMA BORSETTATA? – SECONDO UN TESTIMONE, SAREBBE STATA GUENDALINA TAVASSI A SCATENARE LA RISSA TRA GENITORI ALLA GARA DI DANZA TRA BAMBINE A GUIDONIA: “È STATA LEI, IO ERO IN FILA PER ENTRARE. L’HO VISTA” – L'EX CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO SI SAREBBE PICCHIATA E INSULTATA CON UN'ALTRA MADRE PER UN POSTO A SEDERE NEL “CADILLAC VILLAGE” – LA BOMBASTICA EX GIEFFINA NEGA: “STIAMO SCHERZANDO? SONO ANDATA AL SAGGIO DI MIA FIGLIA E HO ASSISTITO A SCENE DEL TERZO MONDO. DENUNCERO’”

Estratto dell'articolo di Valentina Lupia per “la Repubblica – Roma”

guendalina tavassi 23

La rissa di domenica tra mamme al Cadillac Village di Guidonia diventa un gigantesco tutti contro tutti. Forze dell’ordine, accuse incrociate, minacce di querela. Tutto per la gara di danza delle figlie. Altro che competizione, sana e sportiva. La sfida tra ragazzine è finita a parolacce e borsettate. Un disastro in cui gli adulti danno il cattivo esempio e in cui c’è chi ora punta il dito contro Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello.

[…] Cosa c’entra la ex gieffina? Un genitore ha contattato Repubblica spiegando che Guendalina Tavassi, in tv pure per L’isola dei famosi, avrebbe fatto scattare la rissa. « È stata lei, io ero in fila per entrare. L’ho vista, si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere», sono le parole dell’uomo, papà di una delle piccole partecipanti in gara che chiede di rimanere anonimo.

Tirata in ballo e contatta da questo giornale, Tavassi risponde alle accuse: « Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un’altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c’erano tante altre persone che come me si trovavano lì».

genitori in fila fuori dal cadillac village di guidonia

La difesa (con replica) continua: «La polizia ha preso la signora, io ho anche fatto delle stories (su Instagram, ndr). Ero con altre madri e vicino a noi si è verificata questa scena, fine. Ci siamo ritrovate nel terrore» . Poi la minaccia: « Se la gente vuole dire cazzate perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata». […]

