Non si fermano le indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d’Isola in provincia di Bergamo con quattro coltellate. La pista che al momento starebbero seguendo gli inquirenti, secondo quanto riporta il Messaggero, segue le orme di un pregiudicato residente in un paese vicino, Capriate San Gervasio: potrebbe essere lui il killer.

Si tratta di un 40enne senza fissa dimora, straniero, conosciuto nel piccolo Comune a una decina di chilometri dall’abitazione della vittima per la sua abitudine ad attaccare briga. A far concentrare i sospetti su di lui sono stati alcuni testimoni ascoltati dai carabinieri, che sostengono di averlo visto martedì mattina a Terno d’Isola in via Castegnate.

Il sospetto

Una circostanza che si verifica a distanza di poche ore dalla notizia della morte di Verzeni, portata in fin di vita in ospedale e deceduta la mattina seguente. Che per questo ha destato qualche sospetto. Al momento, l’uomo risulta irreperibile. Quando parlerà con gli investigatori, tuttavia, avrà modo di fornire la sua versione dei fatti, e anche eventuali alibi.

Quello che sospettano gli investigatori, in ogni caso, è che il killer conoscesse i movimenti della sua vittima, e che l’abbia aggredita con l’obiettivo preciso di ucciderla. Non è escluso che si possa trattare di uno stalker.

