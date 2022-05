CHI DI HACKER FERISCE, DI HACKER PERISCE - ANONYMOUS HA ANNUNCIATO DI AVER ATTACCATO IL SITO DI VIDEO RUSSO "RUTUBE", RIMUOVENDO DALLA PIATTAFORMA QUASI IL 75% DEI CONTENUTI: "RUTUBE PROBABILMENTE È PERSO PER SEMPRE" - MA ANCHE GLI HACKER RUSSI SONO ATTIVISSIMI: IL GOVERNO TEDESCO HA RIVELATO DI AVER SUBITO UNA SERIE DI...

Da “Libero quotidiano”

Il gruppo di hacker Anonymous ha reso noto di aver violato il servizio video russo RuTube. Lo riporta il canale informativo Ukraine Now. Secondo quanto riporta la fonte, è altamente probabile che «il servizio non verrà più ripristinato. Secondo quanto si legge, Anonymous «ha rotto la piattaforma video russa RuTube. Quasi il 75% dei database e dell'infrastruttura della versione principale, il 90% della copia di backup e il cluster di ripristino del database sono stati gravemente danneggiati. Ciò significa che RuTube probabilmente è perso per sempre».

Lunedì 9 maggio il governo tedesco aveva confermato di aver subito nei giorni scorsi una serie di attacchi informatici a enti governativi e ministeri. Gli attacchi ha reso noto il portavoce del ministero dell'Interno Maximilian Kall sono stati respinti con successo e non hanno causato danni permanenti. Dall'inizio della guerra russa in Ucraina, ha aggiunto, le autorità federali «non sono state in grado di rilevare alcun grave attacco informatico».

Secondo il settimanale Der Spiegel, gli attacchi sarebbero stati diretti contro il ministero della Difesa, il Bundestag, la polizia federale e diverse autorità di polizia statale. Anche il sito web del cancelliere Olaf Scholz sarebbe stato colpito. Il gruppo di hacker russo «Killnet» ha rivendicato la responsabilità tramite Telegram. L'8 maggio il presidente della Costa Rica Rodrigo Chaves ha dichiarato l'emergenza nazionale a seguito di un violento cyberattacco che ha colpito diversi enti istituzionali.

Si tratta del primo caso di reazione simile da parte di uno Stato. L'attacco era stato realizzato attraverso Conti, un potente ransomware, cioè un tipo di cyberattacco che cripta le informazioni contenute in un server e le rende nuovamente accessibili ai legittimi proprietari solo dietro pagamento di un riscatto.

