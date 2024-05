CHI INSEMINA VENTO, RACCOGLIE TEMPESTA - TRE UOMINI CANADESI, TUTTI DELLA STESSA FAMIGLIA, SONO DIVENTATI DEI DONATORI SERIALI DI SPERMA, CONTRIBUENDO ALLA NASCITA DI PIU' DI 600 BAMBINI - I TRE "SPERMINATOR", CHE OFFRIVANO I LORO "SERVIZI" SU FACEBOOK, SONO AFFETTI DA UNA RARA MALATTIA GENETICA CHE COLPISCE IL FEGATO: POTREBBERO AVER TRASMESSO LA PATOLOGIA AI LORO FIGLI - IL CASO È VENUTO ALLA LUCE DOPO CHE UNO DI LORO HA...

donazioni private di sperma

Tre uomini di una stessa famiglia sono diventati dei donatori seriali di sperma contribuendo alla nascita di più di 600 bambini. Ma il modus operandi non è stato quello di recarsi in una clinica e donare il seme in modo regolamentato, dunque sono stati sollevate varie preoccupazioni e perplessità.

LA SCIOCCANTE VERITÀ

Tre uomini canadesi sono diventati padri biologici di quasi 700 bambini grazie a Facebook. La vicenda è stata scoperta in un documentario della Production Pixcom inc., […] Ognuno di loro pubblicava un annuncio con i servizi che intendeva offrire e le donne interessate hanno risposto. Ma Facebook non è una clinica di donazione regolamentata: nessuno dei loro contributi è stato mai approvato o supervisionato da Health Canada né da altri centri sanitari. […]

Dylan Stone-Miller

DONARE SPERMA PER DENARO SENZA PENSARE ALLA SALUTE

Molte madri sono rimaste inorridite nello scoprire che i loro figli avevano così tanti fratellastri. Una delle preoccupazioni più profonde di queste donne, però, è che i donatori possano aver trasmesso ai bambini una rara malattia genetica che colpisce il fegato, di cui sono portatori due di loro. La presenza di questa malattia si è scoperta grazie a Dylan Stone-Miller, uno dei donatori, che ha cercato di rintracciare tutti i suoi 96 figli per informarli sulla questione.

Oggi Dylan ha 32 anni e vorrebbe far parte della vita di ogni singolo bambino. Aveva iniziato a donare lo sperma per raccimolare un po' di denaro (vendeva ogni contenitore al prezzo di 100 dollari) e poi si era concentrato sulla carriera, diventando un ingegnere informatico. […]

