Moglie, figlia, amanti, mai come in questo momento le sorti di Donald Trump sono segnate da tutte le donne dell'ex presidente.

Due quelle che hanno un ruolo determinante nell'incriminazione della procura di Manhattan. Stormy Daniels, spogliarellista e pornodiva, e Karen McDougal, già modella e coniglietta di Playboy, coprotagonista nella vicenda giudiziaria, hanno in comune lo status di amanti segrete del tycoon.

Entrambe pagate da Trump per metterle a tacere dinanzi al rischio di uno scandalo durante la campagna elettorale Usa 2016.

Il caso di McDougal era emerso con forza proprio allora grazie a un audio, registrato segretamente dal suo ex avvocato Michael Cohen, in cui Trump discuteva il pagamento all'ex coniglietta di Playboy che affermava di avere avuto una relazione con il tycoon fra il 2006 il 2007, quando Melania era incinta di Barron. Un dialogo rubato che Cohen, il principale accusatore dell'ex presidente, registrò nel settembre 2016, […] L'ex modella era disposta a cedere i segreti a luci rosse per 150 mila dollari al National Enquire prima delle elezioni presidenziali, che però decise di non pubblicarlo. […] Una decisione probabilmente riconducibile all'editore del tabloid scandalistico David Pecker, nel 2016 amico di Trump, poi però divenuto un collaboratore di giustizia come Cohen.

Nata a Gary, Indiana, McDougal era un'insegnante di scuola materna prima di iniziare la sua carriera di modella, che l'ha portata a divenire la coniglietta di Playboy nel 1998.

McDougal e Trump si incontrarono a una festa in piscina nella Playboy Mansion, al termine della quale il tycoon le chiese il numero di telefono. I due si incontravano ogni volta che Trump era a Los Angeles e fu lei ad accompagnarlo al torneo di golf in Nevada dove il tycoon incontrò per la prima volta Stormy Daniels

[…] Allora Daniels aveva solo 27 anni, il tycoon 60. Una guardia del corpo la invitò a cena nella suite di Trump e la sera stessa andarono al letto, iniziando così la loro relazione. Nel 2016, dopo la candidatura di Trump alla Casa Bianca, la pornostar cercò di vendere la storia della relazione a media e tabloid, inizialmente senza alcun successo. Poi però la pubblicazione dei fuori onda di "Access Hollywood", in cui Trump descriveva con un linguaggio volgare la sua visione del sesso e delle donne, trasformò la storia di Stormy in un piatto appetitoso per i media. Fu allora che Cohen propose all'attrice 130 mila dollari in cambio del suo silenzio.

[…] Se le voci di rottura con Melania saranno confermate, Trump stabilirà un altro record. Non solo sarà il primo ex presidente Usa ad essere stato incriminato, ma anche il primo ad aver divorziato.

