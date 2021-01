23 gen 2021 11:45

CHI È IL MANDANTE? UNA MODENESE DI 59 ANNI È STATA VIOLENTATA E UCCISA A SANTO DOMINGO, DOVE VIVEVA DA UNA DECINA DI ANNI - IL CORPO DELLA DONNA, LEGATA E IMBAVAGLIATA, È STATO RITROVATO IN UN FRIGO DOPO TRE GIORNI: L’APERTURA ERA BLOCCATA DA UNA SCALA E NON È ESCLUSO CHE LA VITTIMA SIA MORTA ASSIDERATA ALL’INTERNO – PER L’OMICIDIO È STATO ARRESTATO UN 46ENNE: SAREBBE STATO “ASSUNTO” PER UCCIDERE…