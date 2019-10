CHI NASCE QUADRATO PUÒ MORIRE TONDO – LA SPETTACOLARE ILLUSIONE OTTICA CREATA DAL TRIO D’ARTISTI "TROIKA": LA LORO OPERA D’ARTE “SQUARING THE CIRCLE” CAMBIA RADICALMENTE FORMA A SECONDA DEL PUNTO DI VISTA DAL QUALE SI GUARDA TRASFORMANDOSI DA UN QUADRATO A UN CERCHIO PERFETTO…(VIDEO)

Si intentamos cambiar nuestra perspectiva de vez en cuando, podríamos descubrir que hay varias verdades.



pic.twitter.com/uG7c5XP8fS — Dirk Janssen (@dirkjanjanssen) 6 luglio 2019

Da "it.businessinsider.com"

squaring the circle 9

Cambia radicalmente forma a seconda del punto di vista dal quale la si guarda. E’ una delle opere d’arte “a effetto ottico” del trio di artisti Eva Rucki, Conny Freyer e Sebastien Noel: i Troika.

Il terzetto, che fa base a Londra, ha esposto le sue opere (questa e molte altre come quelle che seguono nel video) in tutto il mondo

squaring the circle 6 squaring the circle 5 squaring the circle 3 squaring the circle 4 squaring the circle 1 squaring the circle 2 squaring the circle 10 squaring the circle 11 squaring the circle 7