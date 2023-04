CHI È LA BONONA DAGLI OCCHI DI GHIACCIO CHE SU INTERNET SI FA CHIAMARE “LA RAGAZZA DEL DONBASS”? – È STATA LEI A DARE RISONANZA AI DOCUMENTI TOP SECRET TRAFUGATI E DIFFUSI DA JACK TEIXEIRA SU DISCORD: IL SUO VERO NOME È SARAH BILS, E IN PASSATO HA LAVORATO COME TECNICO ELETTRONICO NELL’AERONAUTICA STATUNITENSE. POI HA INIZIATO AD APPASSIONARSI ALL’ESERCITO RUSSO E ALLA WAGNER, E HA CREATO UN ACCOUNT SOCIAL CHE DIFFONDE LA PROPAGANDA DEL CREMLINO, “DONBASS DEVUSHKA”, IN CUI RACCOGLIE FONDI PER LE TRUPPE DI PUTIN E…

1. QUANTO È UTILE A MOSCA UN'AMERICANA DEL DONBAS CON L'ACCENTO RUSSO

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

I documenti dell’intelligence americana diffusi da Jack Teixeira, il ventunenne arrestato che lavorava per la Air National Guard del Massachusetts, avrebbero potuto rimanere nascosti tra gli appassionati della piattaforma Discord forse per sempre. Giravano da otto mesi, senza che in molti avessero colto la loro importanza.

La risonanza è arrivata dopo quando ha incominciato a interessarsi delle carte del Pentagono una presunta blogger chiamata Donbass Devushka, la ragazza del Donbas che però porta dritti allo stato di Washington. Donbass Devushka si occupa di social, gestisce un podcast in cui realizza interviste sulla guerra, e organizza una raccolta fondi per l’esercito di Mosca.

La ragazza americana del Donbas è un ex tecnico di elettronica aeronautica arruolata negli Stati Uniti che risponde al nome di Sarah Bils. Bils ha prestato servizio a Whidbey Island fino alla fine dello scorso anno, ma sui suoi account la passione per l’esercito russo era sorta prima, assieme a quella per le milizie della Wagner.

Donbass Devushka non è soltanto Sarah Bils, ma l’account è tenuto in piedi da circa quindici persone che lavorano in varie parti del mondo e che sono accomunate dalla volontà di sostenere il Cremlino nella sua guerra e di farlo dietro all’immagine di una ragazza con gli occhi chiarissimi e minacciosi che tiene in braccio un gatto dall’aria di lince – è questo il logo dell’account.

In queste settimane Donbass Devushka è passata dalla propaganda alla diffusione dei documenti riservati: il 5 aprile ha pubblicato quattro delle presunte carte trafugate e questo ha portato diversi account di social media russi ad attivarsi. E’ stato quello il momento in cui il Pentagono si è reso conto della fuga di notizie. […]

[…] Tra le carte c’erano molti dettagli che riguardavano Mosca, diverse informazioni che il Cremlino sta cercando di coprire, come le divisioni dentro all’esercito russo o lo spreco delle unità di élite, ma Donbass Devushka ha scelto, selezionato e probabilmente rimodellato le informazioni che più le erano utili: dopo tutto l’account si descrive come impegnato in “una guerra dell’informazione in stile russo”.

[…] Nell’evoluzione della “guerra dell’informazione in stile russo” c’è anche l’approdo di personaggi come Donbass Devushka, che forniscono a Mosca la possibilità di contare su un pubblico più ampio, non legato soltanto alla Russia, ma a un’organizzazione capillare che coinvolge ogni paese.

2. UN ACCOUNT SUI SOCIAL MEDIA GESTITO DA UNA EX SOTTUFFICIALE DELLA MARINA HA CONTRIBUITO A DIFFONDERE SEGRETI

Estratto dell'articolo del “Wall street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Un account di social media gestito da un ex sottufficiale della Marina statunitense - una voce di spicco online che sostiene la guerra della Russia contro l'Ucraina - ha svolto un ruolo chiave nella diffusione di documenti di intelligence presumibilmente trapelati dall'aviere di prima classe Jack Teixeira.

Una presunta blogger russa nota come Donbass Devushka, che si traduce come Donbas Girl, ha ripubblicato i file da oscure chat room online. Il blog è il volto di una rete di social media, podcasting, merchandising e raccolta fondi a favore del Cremlino.

Ma la persona che ha ospitato i podcast come Donbass Devushka e che supervisiona questi account è un ex tecnico elettronico dell'aviazione arruolato negli Stati Uniti, con sede nello Stato di Washington, il cui vero nome è Sarah Bils – scrive il WSJ.

[...] Il 5 aprile, l'account Telegram di Donbass Devushka ha pubblicato quattro dei presunti documenti riservati trapelati ai suoi 65.000 follower, secondo uno screenshot visto dal Wall Street Journal. Questo ha portato diversi grandi account di social media russi a raccogliere i documenti, dopo di che il Pentagono ha avviato un'indagine. La signora Bils afferma che un altro amministratore ha pubblicato i quattro file.

Non ci sono prove che la signora Bils, che aveva un'autorizzazione di sicurezza durante il suo servizio in Marina, abbia usato quell'accesso per rubare informazioni riservate. "Ovviamente conosco la gravità dei materiali classificati top-secret. Non li abbiamo fatti trapelare", ha detto.

[...] La signora Bils è stata promossa al grado E-7 di capo tecnico elettronico dell'aviazione alla fine del 2020, una posizione di sottufficiale superiore, secondo i registri di promozione pubblicati sul sito web della Marina e le fotografie della cerimonia sulla pagina Facebook della sua ex installazione.

La signora Bils ha lasciato l'esercito nel novembre dello scorso anno con un congedo senza onore e con il grado inferiore di E-5, secondo i registri militari. Non è stato possibile determinare immediatamente il motivo di questa significativa retrocessione. La signora Bils ha dichiarato di aver lasciato la Marina per ragioni mediche, dopo aver sofferto di disturbo da stress post-traumatico.

"Alcune potenziali informazioni molto interessanti", ha postato il 5 aprile l'account Telegram Donbass Devushka, allegando le immagini di quattro file che l'aviere Teixeira avrebbe sottratto alle forze armate statunitensi. "L'autenticità non può essere confermata, ma sembra che si tratti di informazioni Nato molto dannose". Il post è rimasto online per diversi giorni.

La signora Bils ha detto che un altro amministratore aveva pubblicato queste immagini e che è stata lei a cancellarle. "Non conosco nemmeno l'autenticità dei documenti o quello che dicono. Non sono molto esperta nella lettura di documenti di questo tipo", ha detto.

Oltre all'account Telegram, creato un anno fa, il personaggio Donbass Devushka gestisce account popolari su Twitter, YouTube, Spotify e altre piattaforme. L'account Twitter esiste dal 2012.

Alcune delle diapositive ripostate sull'account Telegram supervisionato dalla signora Bils erano state alterate rispetto alle fotografie, altrimenti identiche, che l'aviere Teixeira avrebbe postato su Discord - alterate per gonfiare le perdite ucraine e minimizzare quelle russe. Un post successivo sul canale Telegram di Donbass Devushka, il 12 aprile, ha negato che l'immagine fosse stata alterata dagli amministratori.

"Non modificheremmo mai i contenuti per i nostri spettatori", si leggeva nel post.

La signora Bils ha registrato podcast con ospiti che sostengono il presidente russo Vladimir Putin e si oppongono agli aiuti statunitensi all'Ucraina, secondo un'analisi dei contenuti dei podcast. Come conduttrice del podcast, la signora Bils, originaria del New Jersey, parlava con un leggero accento russo e affermava di essere nata a Luhansk, nel Donbas controllato dai russi. In un'intervista, la signora Bils ha dichiarato di avere "qualche" retaggio russo, senza fornire dettagli.

Rachel Stevens, un'ex collega della Marina che ha lavorato alla Naval Air Station Whidbey Island con la signora Bils, ha detto che una persona nella posizione e nel grado della signora Bils avrebbe di solito avuto un'autorizzazione top-secret perché lavorava su componenti avionici sensibili. Whidbey Island è la principale installazione dell'aviazione navale nel Pacifico nord-occidentale e ospita tutti gli squadroni di attacco elettronico tattico della Marina che volano con l'EA-18G Growler, oltre a otto squadroni di P-3 Orion, P-8 Poseidon e EP-3E Aries, aerei da pattugliamento e ricognizione, secondo il sito web della Marina statunitense.

Non è emersa alcuna prova che qualcuno associato a Donbass Devushka abbia avuto un ruolo nel presunto furto e nella pubblicazione di segreti governativi da parte dell'aviere Teixeira.

Sabato la signora Bils ha dichiarato di non avere più accesso a informazioni classificate.

[...] La rete Donbass Devushka è diventata una parte significativa della campagna di propaganda bellica filorussa, ha detto Kallioniemi: "È stata sicuramente una delle comunità filorusse in lingua inglese a più rapida crescita".

La signora Bils ha dichiarato nell'intervista di non odiare l'Ucraina o gli ucraini e di essere da tempo interessata all'Europa orientale. Ha aggiunto che è "ipocrita" che la Corte penale internazionale accusi Putin di crimini di guerra.

L'account di Telegram Donbass Devushka rimane attivo, postando questo fine settimana un video di un orso che si stira e descrivendo il governatore di una regione ucraina con il termine nazista "gauleiter", per un alto funzionario regionale. Per quanto riguarda la campagna NAFO, l'account Donbass Devushka ha postato sabato su Twitter e Telegram un articolo in cui si riferisce a se stessa come "una donna orgogliosa di essere russa ed ebrea, del Paese e del suo popolo".

In un post che sollecitava fondi e indicava un numero di portafoglio bitcoin su un'altra piattaforma, Donbass Devushka si descrive come "un gruppo di individui devoti".

Un altro post, a settembre, annunciava una partnership con Rybar, un canale russo di intelligence open-source su Telegram con più di un milione di follower. A dicembre, il capo redattore di Rybar, l'ex addetto stampa del Ministero della Difesa russo Mikhail Zvinchuk, è diventato uno dei consiglieri di Putin per la mobilitazione.

Tutti i proventi della vendita di prodotti a marchio Rybar saranno destinati agli "sforzi per aiutare i nostri uomini al fronte", secondo uno screenshot del post di Donbass Devushka. La pagina collegata sul sito MyShopOnline è stata nel frattempo rimossa.

Le donazioni all'esercito russo, un'entità sottoposta a sanzioni negli Stati Uniti, sono illegali. Alla domanda se avesse inviato fondi alla Russia, la signora Bils ha detto di aver usato i proventi per finanziare le operazioni delle piattaforme Donbass Devushka, compreso l'acquisto di attrezzature per il podcast per un altro amministratore, e di aver inviato denaro a enti di beneficenza in Serbia, Pakistan, Somalia, Siria e territori palestinesi. Ha aggiunto di aver raccolto solo una "piccola" somma.

Una versione archiviata della pagina Donbass Devushka su MyShopOnline mostra merce che elogia Putin e il leader ceceno Ramzan Kadyrov, e articoli con la "Z" simbolo dell'invasione russa. L'immagine principale della sezione "For Fun" è una donna dai capelli rossi in uniforme russa che punta il dito contro un maiale sottomesso.

Il gruppo Discord in cui sono stati originariamente divulgati i file classificati si chiamava "Orsi contro Maiali", in linea con i meme russi che raffigurano gli ucraini come maiali sfortunati che vengono macellati dal potente orso russo.

