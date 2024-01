CHI È FRANCESCA PERROTTA, LA DIRETTRICE D’ORCHESTRA CHE SI È INCAZZATA CON BONOLIS? LECCESE D’ORIGINE, È LEI AD AVER PROMOSSO LA CANDIDATURA DI PESARO A CAPITALE DELLA CULTURA – 40 ANNI, PIANISTA CON FORMAZIONE CLASSICA, SE L’È PRESA CON IL CONDUTTORE CHE L’HA CHIAMATA “SIGNORA” E NON “DIRETTRICE”, PER POI FARE IL PROVOLONE CON UNA MUSICISTA: “SIGNORINA LÌ IN FONDO, MOLTO SEXY, CHE SUONA LEI?” - VIDEO

Nella giornata inaugurale di Pesaro Capitale della Cultura 2024, […]Paolo Bonolis è stato autore di due gaffe che non sono passate inosservate e che hanno scatenato polemiche sui social. Il conduttore televisivo […] ha introdotto la direttrice e fondatrice dell'orchestra Olimpia, Francesca Perrotta, chiamandola genericamente "signora" in un contesto istituzionale.

Un’uscita che non è affatto piaciuta alla musicista, […] che ha puntualizzato con Bonolis di essere una “direttrice” chiamata ad esibirsi. Come se non bastasse, poco dopo Bonolis si è ripetuto. Il presentatore ha pensato di fare i “complimenti” a una percussionista dell’ensemble dicendo: «Signorina lì in fondo, molto sexy, che suona lei?». La parentesi […] è stata denunciata sui social dalla stessa direttrice Perrotta, che ha detto di aver provato «tristezza nell'incontrare la retorica della commedia all'italiana del presentatore».

[…] Leccese, ma pesarese d’adozione, la direttrice ha promosso la candidatura di Pesaro a Capitale della Cultura 2024. Con Roberta Pandolfi è cofondatrice dell'Orchestra Olimpia, un ensemble sinfonico nato nel 2018 composto esclusivamente da donne. Oltre alla sua abilità direttiva, Francesca Perrotta è una pianista con una formazione classica e un’esperienza come solista e camerista.

Ha studiato direzione d’orchestra con Romolo Gessi alla European Conducting Academy di Vicenza diplomandosi nel 2019. Al momento frequenta il Biennio di II livello di Direzione d'Orchestra nella classe del Maestro M. Benzi al Conservatorio di Pesaro. Negli anni ha diretto soliste come Haerim Elizabeth Lee, Elena Denisova, Valentina Mastrangelo e tra le numerose attività portate avanti spicca il gemellaggio con l'Orchestra Zohra di Kabul, fuggita a Lisbona dopo il ritorno dei Talebani.

[….] La direttrice d’orchestra in un lungo post su Facebook ha sottolineato quanto è stato fuori luogo il comportamento di Bonolis. Sulla pagina social di Francesca Perrotta si legge: «Vorrei dire che nessuna donna avrebbe mai presentato un musicista chiamato ad esibirsi davanti ad 8.000 persone in questo modo, e non l’avrebbe fatto perché sarebbe stato fuori luogo andare oltre il ruolo ed entrare nel personale, e poi di basso livello come quello sessuale. Non ci fa piacere. Non ci fa sentire speciali. E’ imbarazzante. E’ spiacevole».

«Fortunatamente – conclude Perrotta – la grandezza di quello che stavamo facendo e rappresentando era così potente che la piccolezza del siparietto è risultata stridente alle orecchie di tutti. Facciamo e pratichiamo la cultura, cerchiamo e amiamo tutti la bellezza».

