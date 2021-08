LUCA BERNARDO NE COMBINA UN’ALTRA – IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA A MILANO NON RIESCE A DIRE DI ESSERE ANTIFASCISTA: “IO NON DISTINGUO LE PERSONE TRA FASCISTI E ANTIFASCISTI, CONTRO QUESTO E CONTRO QUELL’ALTRO. LE PERSONE NON LE DISTINGUO SE NON PER UOMO, DONNA E PERSONE PER BENE” – E OVVIAMENTE SERVE AL RIVALE BEPPE SALA UN RIGORE A PORTA VUOTA: “SONO CONVINTO IN MODO ASSOLUTO CHE CHI NON HA IL CORAGGIO DI DICHIARARSI ANTIFASCISTA NON SIA DEGNO DI GUIDARE LA NOSTRA CITTÀ, MEDAGLIA D’ORO DELLA RESISTENZA. CERTI VALORI NON SONO MODE” – LA REPLICA