CHI NON LAVORA NON FA L’AMORE? NON È VERO: LA PRODUTTIVA LOMBARDIA È LA REGIONE IN CUI SI FA MENO SESSO! – ALL’OMBRA DELLA “MADUNINA” IL 4,7% DELLE COPPIE NON HA MAI “CONSUMATO” - TRA LE CAUSE PRINCIPALI CI SAREBBERO LO STRESS, LA VITA FRENETICA, LA MANCANZA DI TEMPO DI QUALITÀ PASSATO CON IL PROPRIO PARTNER E IL FATTO CHE IL SESSO NON È LA PRIORITÀ DELLA COPPIA…

Estratto dell’articolo di Matilde Peretto per www.fanpage.it

il sesso fa rilasciare stress e lacrime

Chi l'avrebbe mai detto che la Lombardia è la regione in cui si fa meno sesso? Stando ai dati dell'ultimo rapporto Censis sull'attività sessuale degli italiani (datato 2019) le regione della Madonnina risulta quella con il maggior numero di ‘coppie bianche', ovvero due persone che hanno una relazione ma non consumano.

Secondo Elisa Caltabiano, esperta in piacere femminile, che ha fatto un sondaggio nel 2024, questo trend del 2019 è in vigore ancora oggi. Il dottore Alfonso Panella, psicoterapeuta e sessuologo, intervistato da Fanpage.it, lo conferma spiegando che lavoro, ansia e stress non sono le cause principali, ma i motivi sono più profondi.

ansia

Il rapporto Censis sull'attività sessuale degli italiani dipinge una situazione particolare in Italia. In primis perché più del 10 per cento degli italiani non ha mai avuto rapporti (il campione riguarda giovani tra i 18 e i 40 anni). In secondo luogo, mostra come il 12 per cento di questi, ovvero gli italiani che non hanno mai avuto rapporti sessuali nella propria vita, hanno comunque una relazione affettiva con un'altra persona. Si legge anche: "Il 3,8 per cento addirittura ci convive. Sono 220mila i giovani che vivono l’esperienza di coppie bianche, la cui relazione prescinde dal sesso e non lo prevede".

ansia da prestazione

In pratica, molte persone hanno una relazione ma non hanno rapporti, quindi non fanno sesso. La Lombardia risulta la regione con il maggior numero di queste "coppie bianche". Secondo il Censis sono il 4,7 per cento del totale. Tra le principali cause ci sarebbero lo stress, la vita frenetica e la mancanza di tempo di qualità passato con il proprio partner.

A confermare i dati Censis sulla Lombardia è uno studio dell'esperta di piacere femminile Elisa Caltabiano. Ha svolto un sondaggio ad aprile 2024 che ha coinvolto 200 persone. Stando ai dati emersi, le coppie che non fanno mai sesso sono il 4,4 per cento del totale e quelle che lo fanno raramente (circa ogni sei mesi) sono il 10 per cento.

sesso sul lavoro 9

Il motivo principale di questa scarsa attività sessuale è che il sesso non è più la priorità della coppia. Ci sono poi altre questioni che impediscono proprio di farlo come la mancanza di tempo e lo stress. Il quadro generale della Lombardia risulta quello di coppie che faticano a trovare il tempo per avere una buona vita sessuale a causa dei troppi impegni, dello stress dovuto a una vita frenetica e che non vedono più il sesso come una priorità. [...]

sesso sul lavoro 8