CHI NON MUORE SI RIVEDE – RAÚL CASTRO È RIAPPARSO IN PUBBLICO A CUBA PER LA PRIMA VOLTA DOPO LE VOCI DIFFUSE IN RETE SU UNA SUA PRESUNTA MORTE – IL 93ENNE HA INCONTRATO IL PRESIDENTE DEL VIETNAM, TO LAM – L’ULTIMA APPARIZIONE DEL FRATELLO DI FIDEL CASTRO RISALIVA A METÀ SETTEMBRE, DURANTE UNA CERIMONIA MILITARE – A DIFFONDERE LE FAKE NEWS SULLA SUA MORTE ERA STATO IL NOTO INFLUENCER CUBANO, JUAN JUAN ALMEIDA