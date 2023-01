27 gen 2023 14:32

CHI NON MUORE SI RIVEDE! – L’OLIGARCA AMICO DI PUTIN, VIKTOR MEDVEDCHUK, È RICICCIATO FUORI PER MINACCIARE ZELENSKY (CAPIRAI CHE NOVITÀ) – NELL’ULTIMA SPARATA MEDVEDCHUK HA DETTO CHE STA LAVORANDO “A UN’ALTRA UCRAINA CONTRARIA AL NEONAZISMO" (MA QUALE?) E AVREBBE MESSO INSIEME UNA SQUADRA DI PERSONE PER SOSTITUIRE ZELENSKY - L’UOMO ERA STATO ARRESTATO IN UCRAINA PER ALTO TRADIMENTO ED È STATO RISPEDITO IN RUSSIA GRAZIE A UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI TRA MOSCA E KIEV...