Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per corriere.it

GREEN PASS AEROPORTO

Chi non è vaccinato e arriva in Italia da uno Stato estero, anche europeo, dovrà fare cinque giorni di quarantena. Chi è vaccinato dovrà effettuare il tampone. Basta un test rapido e se è negativo si può circolare liberamente.

È questo il contenuto dell’ordinanza che sarà firmata in sera dal ministro della Salute Roberto Speranza. «Stiamo vivendo un momento cruciale della storia del Servizio sanitario nazionale. Sono ore non semplici, è convocato per oggi un Cdm dove probabilmente ci saranno ulteriori scelte relative anche all’emergenza ancora in corso in questo Paese», ha spiegato Speranza prima della riunione di governo.

E poi - dopo aver concordato le nuove regole con i partner dell’Unione e aver informato la commissione Ue - siglerà l’ordinanza.

Il provvedimento è stato deciso dopo l’aumento di casi provocati dalla variante Omicron e il rischio che anche in Italia possa diffondersi più di quanto sta già accadendo. Si è dunque deciso un ulteriore “filtro” nel tentativo di fermare l’arrivo di chi non ha alcuna copertura vaccinale e già in alcuni di Paesi di provenienza sono sottoposti a lockdown o comunque a restrizioni proprio per aver deciso di non immunizzarsi.

TAMPONI IN AEROPORTO