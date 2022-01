ANDATECI PIANO COLLE SCOMMESSE - I BOOKMAKER INTERNAZIONALI HANNO DATO LE QUOTE PER IL TOTO-QUIRINALE: IMPROBABILI PRODI E AMATO, ENTRAMBI PAGANO 30 VOLTE LA POSTA, POCHE SPERANZE ANCHE PER BERLUSCONI A 15, LA CASELLATI VIENE DATA A 10,50 - CASINI A 5 E GENTILONI A 7, MENTRE I DUE FAVORITI (UNO PER SESSO) SONO…