CHI OTTIENE LA CUSTODIA DELLE PASSWORD QUANDO LE COPPIE SCOPPIANO? - QUASI 8 AMERICANI SU 10 TRA QUELLI CHE HANNO UNA RELAZIONE CONDIVIDONO LE PASSWORD DI QUASI TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI, COME NETFLIX, DEI SOCIAL MEDIA, DELLE MAIL E DEI TELEFONINI - "E' UN SEGNO DI FIDUCIA E AFFETTO, MA ANCHE SE PUO' SEMBRARE UN GESTO ROMANTICO, PONE SERI RISCHI PER LA TUA PRIVACY PERSONALE..."

Dagotraduzione dall’Ap

Emily Taffel non ha staccato la password quando ha divorziato dal suo primo marito e non ha interrotto il fidanzato che la seguiva. Ora risposata con quattro figliastri, continua a essere un modello di civiltà quando si tratta di ex e login.

La 41enne di Coral Springs, in Florida, e il suo primo marito non avevano figli, e neanche molti soldi e non possedevano una casa quando hanno divorziato. Quello che avevano in comune erano gli abbonamenti a Netflix e Hulu. «Ognuno di noi ha pagato per uno di questi abbonamenti e li abbiamo condividisi. È stato letteralmente il nostro accordo di divorzio», ha detto Taffel. «Era scritto proprio lì. Lo stiamo ancora facendo».

Quando il fidanzato Sam è arrivato ma la storia d'amore è finita tre anni dopo, hanno mantenuto stretti legami e la custodia congiunta di servizi aggiuntivi, condividendo gli accessi e il costo fino ad oggi tra loro e l'ex marito di Taffel. Taffel e il suo attuale marito hanno aggiunto di più e condiviso la linea oltre un decennio dopo la fine del suo primo matrimonio.

«So che sembra pazzesco», ha detto. «L'ex fidanzato e l'ex marito non sono amici, ma attraverso di me tutti sono molto amichevoli».

In questa era di preoccupazioni per la sicurezza informatica e richieste di blocco multifattoriale di tutto ciò che è digitale, quell'approccio punta a una questione spinosa quando l'amore va storto: cosa fare con gli accessi?

Quasi 8 americani su 10 tra quelli che hanno una relazione condividono le password su quasi tutte le piattaforme digitali, dai social media alle e-mail, dai telefoni cellulari ai portafogli mobili, ha affermato Harold Li, vicepresidente del servizio di crittografia ExpressVPN.

«Nell'era digitale, la condivisione delle password è un segno di fiducia e affetto simile allo scambio di combinazioni di armadietti scolastici», ha affermato. «Tuttavia, sebbene al momento possa sembrare un gesto romantico, pone seri rischi per la tua privacy personale, di cui anche le relazioni più strette hanno bisogno». E quando le relazioni finiscono, romantiche o amichevoli, raccomanda un completo «divorzio digitale».

Sisi Cronin, 33 anni, a Napa, in California, è ancora collegata all'account Netflix del suo ragazzo del college, con il suo profilo. Sebbene non vivano l'uno vicino all'altro, rimangono amici dopo aver preso strade separate quando lei aveva 23 anni.

«Una volta, circa tre anni fa, mi ha inviato una specie di messaggio divertente dicendo, “ehi, Netflix ha deciso di limitare il numero di persone che possono essere presenti, ti dispiacerebbe prendere un abbonamento uno tuo?” E ho risposto dicendo che avrei preferito di no. Non ne abbiamo parlato da allora», ha detto. «Quando hai tutte queste diverse piattaforme di abbonamento, è l'ideale non pagarle tutte da solo, giusto?».

Nick Leighton del podcast sull'etichetta "Were You Raised by Wolves" identifica la modifica delle password condivise dopo una rottura con la restituzione del maglione lasciato dall'ex.

«Sii consapevole del fatto che quando una persona scopre che il proprio accesso non funziona più, sarà un chiaro promemoria che la relazione è effettivamente finita, il che potrebbe causare sentimenti feriti», ha detto. «In una relazione, chiedere a qualcuno la sua password può mettere a disagio alcune persone, quindi spesso è meglio aspettare che si offra volontario piuttosto che metterle in imbarazzo. Va inoltre notato che la condivisione delle password potrebbe eventualmente violare i termini del servizio».

Le cose non vanno sempre bene quando gli accessi non vengono interrotti dopo la rottura.

«Cambia la password. Nell'era in cui le cronologie perpetue delle visualizzazioni sono ampiamente disponibili, nessuno vuole sapere che il loro ex ha appena visto "The Notebook" su Netflix. Suscita ogni tipo di emozione», ha affermato John Capo, assistente professore di comunicazione al Lycoming College di Williamsport, in Pennsylvania. «Stavano pensando a me quando l'hanno visto? Con chi l'hanno visto? Perché erano svegli a mezzanotte, comunque? Ricordi quando guardavamo 'The Notebook?'».

Brian Penny, 40 anni, a Tucson, in Arizona, non ha il coraggio di lasciare un ex al freddo sui suoi account HBO Max e Hulu. «Sta lottando per avere il lavoro e non mi costa nulla, ma vedo il suo nome perché si è aggiunta come profilo», ha detto. «Mi chiedo cosa penserà la prossima ragazza vedendo il nome di un'altra donna nel mio account. Ho già pensato di dire che è un cugino o un amico».

Hari Ravichandran, fondatore e CEO del fornitore di sicurezza digitale Aura, ha notato tra alcune persone la prevalenza della condivisione delle password, ma ha messo in guardia chi ne fa uso.

«Non è un segreto che la condivisione delle password sia un modo per i consumatori di aggirare il costo del pagamento di più servizi», ha affermato in una nota. «Quello che i consumatori non stanno considerando è che questi comportamenti li rendono vulnerabili alla criminalità digitale quando queste persone escono al di fuori della tua famiglia, anche quelle di cui ti fidi, e hanno le tue password sui loro dispositivi».

I ricercatori hanno scoperto una serie di motivi per cui le persone mantengono legami in streaming dopo una rottura: convenienza, finanze e amicizie post-rottura sono tra questi. Uno svantaggio: quando un ex vendicativo scatena deliberatamente il caos con algoritmi per incasinare annunci pubblicitari e visualizzazioni suggerite, o crea un profilo per irritare un attuale interesse amoroso. Un condivisore ha detto che i genitori di un ex sono rimasti collegati a uno dei suoi siti per due anni dopo che si sono lasciati e gli hanno inviato una carta regalo di punto in bianco come ringraziamento.

Chandler Sterling a Los Angeles si presenta come un generico profilo "ospite" sugli account Netflix e Hulu di un'ex fidanzata di lunga data. Usa anche l'abbonamento TV via cavo dei suoi genitori con la sua Apple TV per accedere praticamente a qualsiasi cosa, inclusi gli sport.

«Sì, ho 34 anni, e sì, ho uno stipendio a più di sei cifre con il mio lavoro, ma non pagherò qualcosa se non devo», ha detto. «La mia ex non mi ha mai affrontato direttamente riguardo al profilo degli ospiti su Hulu. Su Netflix, ha cambiato l'immagine del profilo dell'account ospite con il ragazzo dello show "Lucifer", quindi penso che mi stia mandando un messaggio su come si sente. ... Non ho alcun senso di colpa per tutto questo muggito di mantelli e pugnali».

Penny ha detto che non era sicuro se o quando avrebbe rimosso la sua ex. «La nostra relazione non è finita affatto bene», ha detto. «Penso che una parte di me la lasci in pace, quindi lei mi lascia in pace. Per la tranquillità ne è valsa la pena».