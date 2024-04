CHI PARLA MALE, FA STAR MALE - UNO STUDIO DELL’UNIVERSITA’ DI BIRMINGHAM DIMOSTRA CHE IL NOSTRO ORGANISMO ENTRA IN “MODALITÀ STRES” QUANDO SI ASCOLTANO ERRORI DI GRAMMATICA – IL FASTIDIO PROVATO DI FRONTE AGLI “STRAFALCIONI” INTERFERISCE CON LA VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA, COME QUANDO SI E’ SOTTO STRESS – QUESTA SCOPERTA POTREBBE PORTARE ALLA CREAZIONE DI UN “INDICATORE DI CONOSCENZA LINGUISTICA” CHE…

Estratto dell'articolo di Cristina Marrone per il “Salute – Corriere della Sera”

Lo hanno sperimentato un po’ tutti quel fastidio che si prova ascoltando o leggendo un errore di grammatica da matita blu. È un disagio che suscita una sensazione tra il disgusto e l’imbarazzo ed è ancora più viscerale quando l’errore (il più gettonato è un congiuntivo sbagliato) è commesso da un politico che si suppone, in Parlamento, rappresenti l’Italia intera.

[...] Due professori dell’Università di Birmingham, [...] hanno scoperto che il nostro organismo entra in «modalità stress» quando si ascoltano errori di grammatica, mettendo in luce una nuova dimensione nell’intricata relazione tra fisiologia e cognizione. Il fastidio, dunque, si ripercuote anche su un parametro organico.

[...] .I ricercatori hanno scoperto una correlazione diretta tra gli errori grammaticali (o accenti scarsamente comprensibili) e la Hrv ( Heart Rate Variability ), cioè la variabilità della frequenza cardiaca (indicatore fisiologico dell’attività del sistema nervoso autonomo), di chi ascolta.[...] Nello studio emerge che più errori una persona ascolta meno variabile diventa il suo battito, come se fosse sotto stress.

«La variabilità cardiaca ridotta — spiega Matteo Cerri, professore di Fisiologia al dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie all’Università di Bologna — viene usata come indice di rischio cardiologico, specialmente dopo eventi come infarto o uno scompenso cardiaco. Un ritmo rigidamente regolare significa che il cuore è meno in grado di adattarsi alle esigenze dell’organismo ed è molto vincolato. È come se si camminasse sempre allo stesso passo: in caso di perdita di equilibrio si cadrà perché si è in grado di camminare solo con passi sempre uguali».

Secondo gli autori lo studio fornisce le prime prove che l’Hrv può essere utilizzato come indicatore di conoscenza linguistica usando tecniche non invasive e a basso costo come i sensori sul polso adottati nella ricerca. Ma come funzionerebbe questo indicatore di conoscenza linguistica? Ad esempio, mettendo faccia a faccia una persona madrelingua inglese con uno straniero che parla inglese. Mentre lo straniero parla inglese viene misurato l’Hrv del madrelingua: le sue reazioni fisiologiche diranno se lo straniero sta parlando in modo corretto o no.

Ma questo indice richiederà ulteriori validazioni sottolinea Cerri che conclude: «Possono entrare in gioco molti altri fattori, come, ad esempio, la gradevolezza (o sgradevolezza) della voce o dell’accento che potrebbero influenzare i risultati».

