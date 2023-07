5 lug 2023 09:39

CHI PIPPA ALLA CASA BIANCA? – DURANTE UN’ISPEZIONE I VIGILI DEL FUOCO HANNO TROVATO UNA BUSTINA DI COCAINA NELLA BIBLIOTECA DELLA RESIDENZA PRESIDENZIALE. QUANDO LA POLVERINA ABBANDONATA È STATA RINVENUTA CI SONO STATI MOMENTI DI PANICO PERCHÉ SI PENSAVA CHE FOSSE UNA SOSTANZA TOSSICA COME L'ANTRACE – JOE BIDEN E LA MOGLIE ERANO A CAMP DAVID. I SERVIZI SEGRETI STANNO INDAGANDO PER SCOPRIRE CHI E COME HA PORTATO LA COCA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO…