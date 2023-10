CHI È QUESTO IMPRENDITORE CHE HA MANDATO A GAMBE ALL’ARIA UNA NOTA EMITTENTE TELEVISIVA? LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTRATO IMMOBILI, UNA LAMBORGHINI DIABLO DA 400MILA EURO E UN BEL GRUZZOLETTO DI CIRCA 4,8 MILIONI DI EURO ALL’UOMO E A DUE SUOI COLLABORATORI PER I QUALI IL GIP HA DISPOSTO IL DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E DI ASSUMERNE UFFICI DIRETTIVI PER 12 MESI – SECONDO LE INDAGINI IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA È STATO DEPAUPERATO E…

(ANSA) - La Guardia di Finanza di Roma ha dato esecuzione ad una ordinanza del Gip della Capitale di divieto di esercitare attività imprenditoriali e di assumerne uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per 12 mesi a un imprenditore attivo nell'editoria radiotelevisiva e a due suoi collaboratori, oltre a sequestrare beni mobili - fra cui una Lamborghini Diablo, del valore di oltre 400 mila euro - e immobili, nonché disponibilità finanziarie del valore di circa 4,8 milioni di euro. I tre sono accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale e documentale per aver cagionato il fallimento di una società proprietaria degli impianti e delle frequenze di una nota emittente televisiva.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di appurare come il patrimonio dell'impresa decotta sia stato progressivamente depauperato dei suoi asset più rilevanti, subendo, invece, l'addossamento dei debiti maturati da altri soggetti giuridici riconducibili all'imprenditore.

In particolare, dal 2013 al deposito della proposta di concordato fallimentare (omologato nel febbraio 2021), è stata costituita una rete di società "satelliti", facenti capo al medesimo dominus, cui sono stati ceduti per un valore effimero avviamento commerciale, know how, portafoglio-clienti e infrastrutture radiotelevisive, al fine di rendere vane le azioni esecutive intentate dall'Erario e dagli altri creditori, venendo meno ogni garanzia patrimoniale.