25 feb 2023 15:00

CHI DI "SMERDATA" FERISCE, DI "SMERDATA" PERISCE - IL COREOGRAFO TEDESCO MARCO GOECKE SPALMA DEGLI ESCREMENTI DI CANE IN FACCIA A UN CRITICO CHE AVEVA STRONCATO UNA SUA COREOGRAFIA - LA VITTIMA, WIEBKE HUSTER, AVEVA PARLATO DEL BALLETTO "IN THE DUTCH MOUNTAINS" IN MODO MOLTO NEGATIVO: "DIVENTERAI PAZZO E SARAI UCCISO DALLA NOIA MENTRE LO GUARDI" - GOECKE NON HA DIGERITO IL COMMENTO E QUINDI…