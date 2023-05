6 mag 2023 12:50

CHI È RE CARLO? - DETERMINATO, IPERATTIVO, MA ANCHE MALINCONICO E INCLINE ALL’AUTOCOMMISERAZIONE: SI SVEGLIA ALLE 7 E FA UNA VERTICALE IN MUTANDE PER ALLEVIARE IL MAL DI SCHIENA - NON È INTERESSATO AD ASCOLTARE CRITICHE E SI INFASTIDISCE QUANDO VIENE MESSO IN QUESTIONE - HA SCATTI DI RABBIA DURANTE I QUALI È CAPACE DI PRENDERE A CALCI I MOBILI - BEVE MARTINI E HA UNA MACCHINA ALIMENTATA A VINO E FORMAGGIO…