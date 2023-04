CHI E’ IL DIAVOLO? - IL LIBRO DI MARCHESE RAGONA, “ESORCISTI CONTRO SATANA”, INDAGA SU POSSESSIONI DIABOLICHE, ESORCISMI, PERSONE INDEMONIATE - GIANLUIGI NUZZI: “SONO ARGOMENTI DILATATI E RIDOTTI NEI ROMANZI, NELLA PUBBLICISTICA E NEGLI EFFETTI SPECIALI DEI FILM MA CHE PER TALUNI È CROCE DI SUPPLIZIO. UN DOLORE CHE TRAFIGGE E PIEGA. LE VITTIME RIMANGONO TUTTE TRAVOLTE DA UNA SOFFERENZA PSICHICA, FISICA E SPIRITUALE SENZA UGUALI”

Estratto dell’articolo di Gianluigi Nuzzi per “la Stampa”

Chi è il diavolo? Per rispondere potremo ripetere le parole di Pietro nella Bibbia quando invita tutti a vigilare: «Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare». Ma forse in questi tempi di guerre, pandemie e catastrofi naturali sarebbe più efficace e attuale interrogare esorcisti e vittime del maligno […] Ed è quello che fa Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset […] nel suo ultimo saggio Esorcisti contro Satana […]

Il libro proietta il lettore in un viaggio tra possessioni diaboliche, esorcismi, persone indemoniate […] Argomenti dilatati e ridotti nei romanzi, nella pubblicistica e negli effetti speciali dei film […] ma che […] lasciano un profondo senso di disorientamento e inquietudine in chi legge.

Marchese Ragona spazia e solleva così degli interrogativi sul legame tra Papa Francesco e una giovane suora indemoniata con Satana che, quando emerge, offende il pontefice; si chiede come mai in Ucraina numerosi esorcisti abbiano iniziato a praticare il rituale a distanza nei confronti del presidente Putin, come fosse conclamata espressione violenta del demonio e, ancora, scava sul perché la mistica Natuzza Evolo e il giudice beato Rosario Livatino siano stati nominati dal demonio durante alcuni recenti esorcismi.

Emerge così una tela di connessioni che riportano sempre alla domanda iniziale: chi è il diavolo?

[…] Perché se per taluni questo argomento è solo oggetto di attenzione morbosa, sfuocata o derisione, per altri è croce di supplizio. Un dolore che trafigge e piega […] non attribuibile a nessuna malattia né soprattutto a quelle della psiche visto che il percorso di preghiera permette alla vittima di riconquistare al pieno la propria esistenza […] Le vittime rimangono tutte travolte da una sofferenza psichica, fisica e spirituale senza uguali, destinata ancor più a raddoppiare se vivono in una condizione di […] solitudine. […]

